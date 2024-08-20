Папа Франциск обратился к польским паломницам (+ ФОТО)

Папа Франциск обратился к польским паломницам (+ ФОТО)

Август 20, 2024

«Радостно свидетельствуйте о Евангелии в своих семьях и в обществе»: с таким призывом в минувшее воскресенье обратился к десяткам тысяч девушек и женщин, участниц в святилище польского города Пекары-Слёнске, передает русская служба Vatican News.

С XVII века это место посвящено Пресвятой Богородице. По , ежегодное паломничество юношей и мужчин проходит в мае, тогда как женщины и девушки отправляются в это святое место в августе.

В этом году торжественную Святую Мессу возглавил кардинал Герхард Мюллер, который в своей проповеди подчеркнул, что «настоящий христианин – тот, кто верно стоит под Крестом Иисуса, а не спасется трусливым бегством». Кардинал также отметил, что евангельская сцена с женщинами, стоящими под Крестом, указывает на «особые женские харизмы или, как отмечал Папа Иоанн Павел II, на религиозный гений женщин».

Со своей стороны архиепископ Адриан Галбас, митрополит Катовицкой архиепархии, на территории которой находится святилище, прокомментировал девиз паломничества – «Я в Церкви, поэтому я иду»: «Церковь – это не духовный спа, Церковь предназначена для евангелизации».

Одна из участниц паломничества, приехавшая из Катовиц, поделилась своими впечатлениями: «Это паломничество придаёт нам сил на весь год. Нас укрепляет ». Среди наиболее частых молитвенных намерений женщин – здоровье, дети, мир в семье, благополучие в браке.

По традиции ежегодное паломничество женщин и девушек совершается в ближайшее воскресенье после праздника Успения Пресвятой Девы Марии.


(Фото — Gość)

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