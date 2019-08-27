Папа Франциск обратился через госсекретаря Ватикана к участникам 70-й Литургической недели в Италии

В специальном послании по случаю 70-й Национальной литургической недели государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин передаёт её участникам приветствие Папы Франциска. Встреча на тему «Литургия. Призыв ко всем исполниться святости Крещения» проходит в этом году в итальянском городе Мессина с 26 августа по 29 августа. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Кардинал отмечает важность «литургического воспитания», призванного помочь Народу Божьему полюбить Литургию как «опыт встречи с Господом и с братьями и сёстрами». Литургия Церкви ведёт людей к обращению, делает их способными любить и служить своим братьям и сестрам по примеру Христа. Госсекретарь Ватикана просит участников встречи помочь общинам «глубже проникнуть в молитву Церкви», дабы верующие открыли для себя заново её содержание и обряды. «Литургия будет подлинной, то есть способной воспитывать и преображать её участников, – поясняет кардинал Паролин, – если пастыри и миряне научатся лучше понимать её значение и символический язык вместе с сопровождающими её искусством, пением и музыкой, служащим совершаемой тайне, а также молчанием».

Кардинал раскрывает связь между святостью и Литургией, ссылаясь на соборную Конституцию о Священной Литургии Sacrosanctum Concilium. Отцы Второго Ватиканского Собора, напоминает иерарх, настаивают: «Прославляя святость, Литургия освящает тех, кто в ней участвует». Папа Франциск также подчеркивает, что Литургия – это жизнь для всего народа Церкви. «В Литургии недоступная святость Бога передаётся во Христе с ликом милосердия, с бескорыстной любовью; Литургия позволяет людям жить Его жизнью». Поэтому Святейший Отец желает, дабы в ходе этой Национальной литургической недели «созрело осознание того, что Литургия является привилегированным местом, в котором Божья святость привлекает нас к Богу».

В Евхаристии Святой Дух делает нас участниками Божественной жизни, «преображающей всё наше смертное существо, давая ему способность любить», как это было свойственно Христу, отдавшему Свою жизнь на служение братьям и сёстрам. Литургия, в сущности, является «опытом, ориентированным на обращение жизни через ассимиляцию образа мышления и действий Господа», подчеркивает кардинал Паролин, приводя слова Папы Франциска из его обращения к участникам пленарного заседания Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств в ходе уделенной им аудиенции в феврале этого года. Тогда в своей речи Папа отметил, что Литургия не может быть «полем для самодеятельности»: она – «живое сокровище, которое нельзя сводить к вкусам, рецептам и веяниям, но которое следует принимать с послушанием и продвигать с любовью как незаменимую пищу для органичного роста Народа Божьего».