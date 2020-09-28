Папа Франциск: «Обними нас, о Матерь, мы хотим идти дальше»

Папа Франциск направил специальное видеопослание участникам 40-го паломничества к святилищу Богородицы Луханской в Аргентине. Из-за санитарных ограничений, наложенных пандемией COVID-19, мероприятие проходило в виртуальном режиме, передает Виктор Владимиров (Vatican News).

Нередко, отмечает Папа Франциск, путь становится трудным, но «в этот период пандемии и многочисленных угроз здоровью, страха и возросших потребностей он ещё сложнее», поэтому мы нуждаемся в объятиях нашей Матери. Слова Папы Франциска перекликаются с девизом паломничества к Луханскому богородичному святилищу: «Обними нас, о Матерь, мы хотим идти дальше».

Епископ Рима отмечает, что, хотя все мы – разные, Пресвятая Богородица относится к нам с одинаковой любовью, она по-матерински обнимает всех своих детей и постоянно их сопровождает. В конце видеопослания Святейший Отец духовно присоединяется к паломникам, заверяет их в своей молитвенной памяти и просит молиться о нём самом.

Виртуальное паломничество завершилось в воскресенье 27 сентября торжественной Мессой под предстоятельством монсеньора Фернандо Кроксатто, епископа Неукена, которая транслировалась в прямом эфире на странице епархии в Facebook.