Папа Франциск о роли священника: близость и служение (+ ФОТО)

Утром 7 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане преподавателей и семинаристов Толедской духовной семинарии. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец указал на четыре основных аспекта служения пресвитеров: духовную близость с Богом, с епископами, с другими священниками и с верным Народом Божиим.

Епископ Рима отметил символическое значение традиционной евхаристической процессии Reservado, которую готовятся провести в Толедо. Этот древний праздник состоит из трёх этапов, которые могут служить напоминанием об основных элементах священства, подчеркнул Папа:

«Во-первых, совершение Евхаристии: Иисус приходит в нашу жизнь, чтобы оставить доказательство величайшей любви. Он призывает нас, как Церковь, пребывать в священстве и в народе, в Таинстве и в Слове. Пусть Его присутствие на земле объемлет вашу жизнь и ваше сердце, – пожелал Епископ Рима. – Затем на весь день Господь остаётся в монстранции: это время, чтобы побыть с Ним наедине, услышать Его голос в безмолвии, внимая Слову и свидетельству веры тех, кто молится рядом. Только личная, исполненная любви встреча с Иисусом может осветить, сохранить и поддержать ход нашего земного дня. Пусть эта встреча станет действенным импульсом, преображающим вашу жизнь. Наконец, несите Господа в процессии, ибо мы принимаем Его, чтобы нести; наше служение – это сопровождать Христа к Его народу, а народ – к Христу. Не отводя взгляда от Того, Кто нас ведёт, учитесь идти вместе в надежде на встречу, которую мы уже предвосхищаем здесь в сакраментальной форме».