Папа Франциск о миссии женщин в Церкви

В субботу 14 декабря Папа Франциск принял большую делегацию женщин, представляющих институт «Епархиальных апостольских сотрудниц» из итальянских епархий Милана, Падуи, Виченцы и Тревизо. История «епархиальных сотрудниц» – женщин, посвятивших себя пастырской помощи поместному епископу, – началась в лоне движения «Католическое действие» в Милане, когда его архиепископом был святой Джованни Баттиста Монтини – будущий Папа Павел VI.

Святейший Отец прежде всего указал на то особое место, которое женщины занимали в Церкви с самого начала ее существования. Он напомнил об «особой харизме веры и любви к Богу», которую имела Мария Магдалина. Именно ее избрал Иисус в то Пасхальное утро, чтобы возвестить апостолам о Своем Воскресении. В связи с этим Папа Франциск назвал пастырских сотрудниц «женщинами Воскресения», ссылаясь на своего предшественника, Папу Павла VI.

«Миряне – как те, что предлагают свои услуги по собственному почину, так и те, что были приглашены к деятельности и прямому сотрудничеству в апостольстве иерархии, – действуют под высшим руководством самой иерархии, которая может санкционировать такое сотрудничество и посредством формального поручения», – процитировал Понтифик 20-й параграф Декрета об апостольстве мирян «Apostolicam actuositatem» Второго Ватиканского Собора. Поскольку харизмат мирян «замечается, принимается, получает признание и приобретает конкретную форму в епархиальной общине», элемент тесного сотрудничества с епископом выступает здесь как квалификационный, – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви и напомнил одну из главных идей своей энциклики Evangelii gaudium: «Миссия соединяется с любовью к Иисусу и одновременно с любовью к Его народу. (…) Так мы открываем, что Он желает воспользоваться нами как инструментами, чтобы раз за разом становиться всё ближе и ближе к Своему возлюбленному народу. Он избирает нас из народа и посылает нас к народу, поэтому невозможно уяснить суть нашего призвания вне этой принадлежности Ему».

Папа Франциск также призвал пастырских сотрудниц к верности Божьему народу и самоотверженном служении ему. «Эта верность многого стоит, ей присуща жесткая твердость креста, но, вместе с тем, она не может не быть плодоносной, рождающей по Божиим замыслам в жизнь… Так идите же вперед, не теряя радости Воскресения и чувства восхищения своим народом», – сказал Святейший Отец в заключение.

По материалам Vatican News