Папа о кино: «Я вырос на неореализме Феллини и Маньяни, которые дали надежду последним и обездоленным»

Папа Римский Франциск любит фильмы итальянских режиссеров-неореалистов, потому что они рассказали о трагедии Второй мировой войны, а также научили «видеть не только историю, но и сердце людей».

В интервью бывшему префекту секретариата по коммуникациям Ватикана монс. Дарио Эдоардо Вигано, опубликованном в минувшее воскресенье в ряде итальянских изданий, включая газеты la Repubblica и Corriere della Sera, Папа рассказал, что к итальянскому кино, как и к опере, его приобщили родители, итальянские эмигранты: «Моей кинематографической культуре я обязан своим родителям. Это часть моих детских воспоминаний. Мои родители научили меня ценить искусство».

В кинематографе они особенно выделяли работы неореалистов. «В 10-12 лет я пересмотрел все фильмы с Анной Маньяни. Фильмы неореализма сформировали нашу душу, научили смотреть на реальность другими глазами. Для нас, детей в Аргентине, эти фильмы были важны, потому что помогли понять трагедию войны. В Буэнос-Айресе мы знали о ней только от эмигрантов — из Италии, Польши, Германии», — поделился понтифик.

«Этот взгляд неореалистов будит совесть. Они могли смотреть не только внутрь истории, но и заглядывать в сердца», — продолжил он.

Папа Франциск упомянул Витторио Де Сику, а также Федерико Феллини и его «Дорогу» (La strada, 1954), которую «любит больше всего». «Мне очень близок это фильм. Феллини знал, как дать свет последним и обездоленным», — считает Предстоятель Римско-Католической Церкви.



Источник: ТАСС