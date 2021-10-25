Папа Франциск немецким паломникам: экуменизм подобен хору, исполняющему песнь Бога

В полдень 25 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников экуменического паломничества, прибывших в Рим из Германии под девизом «Лучше быть всем вместе». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале встречи паломники приветствовали Епископа Рима песней: пение объединяет людей, отметил Папа, потому что в хоре не бывает одиночек и каждому важно слушать голос другого. «Такой готовности слушать я желаю всей Церкви, и мы учимся этому заново в синодальном процессе», – подчеркнул Святейший Отец: «Дорогие друзья, слушайте также мелодию Бога в вашей жизни; мелодию, которую Господь сочинил для вашей жизни. Открывайте не только слух, но и сердца. Тот, кто поёт с открытым сердцем, возможно, уже прикоснулся к тайне Бога, сам того не осознавая. Эта тайна – любовь, и в Иисусе Христе она обретает своё великолепное, полное и неповторимое звучание. Всегда внимайте мелодии Бога в вашей жизни! Таким образом из многих голосов складывается одна песня. Именно так осуществляется экуменизм как в Германии, так и во многих других частях мира».

В заключение аудиенции Папа Франциск преподал немецким паломникам и их семьям апостольское благословение и попросил их о молитве.