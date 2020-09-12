Папа Франциск назвал два «ингредиента» целостной экологии

На аудиенцию с Папой Франциском приехали около 250 представителей внеконфессиональной экологической общины, основанной в Умбрии по следам энциклики Laudato si’. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В субботу 12 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей общины Laudato si’. Эта внеконфессиональная община, которая распространена уже по всей Италии и представлена за рубежом, возникла после публикации одноимённой энциклики: идея создания общины принадлежит итальянскому специалисту по гастрономии, агностику и бывшему коммунисту, основателю движения слоуфуда Карло Петрини, однако эта идея была поддержана и епископом Доменико Помпили. Именно в его епархии, а именно в Аматриче, община обрела свои первые очертания. На днях, 9 сентября, вышла книга Карло Петрини, в которой он передает содержание своих бесед с Папой: «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском о целостной экологии». Целостная экология была и в центре Папской аудиенции, в которой приняли участие около 250 человек.

Основными «ингредиентами» целостной экологии – Папа употребил слово, близкое Карло Петрини, – являются созерцание и сострадание. Сегодня мы больше не созерцаем окружающую нас природу, но смотрим на реальность рассеянно и поверхностно. Мы спешим скачать последнее мобильное приложение, но не знаем, как зовут наших соседей, как не знаем и названий окружающих нас деревьев, заметил Папа. Таким образом мы теряем наши корни, пренебрегаем благодарностью за полученные дары. Чтобы научиться созерцать, нужно освободиться от оков мобильного телефона и посмотреть в глаза тем, кто рядом с нами, и взглянуть на дарованное нам творение. Созерцание приводит к действию и является источником сострадания, продолжил Папа. Именно сострадание может стать вакциной против эпидемии равнодушия. Тот, кто умеет сострадать, день за днем вступает в борьбу с культурой отбросов, противостоя отвержению людей и расточению ресурсов. Святейший Отец пожелал общинам Laudato si’ следовать примеру святого Франциска, с кротостью и решимостью строить будущее, созидая всеобщее братство.

Завершая аудиенцию, Папа Франциск призвал Божье благословение на всех присутствовавших, верующих и неверующих. «Пусть Бог благословит сердце каждого из вас», – сказал Преемник Святого Петра.