Папа Франциск направил в Гонконг китайского иезуита

Папа Франциск назначил епископом Гонконга 61-летнего иезуита Стивена Чоу Сау-ян, сообщил в понедельник Зал Печати Святейшего Престола.

Отец Стивен Чоу Сау-ян SJ родился 7 августа 1959 года в Гонконге.

После довузовской подготовки он получил степень бакалавра и магистра психологии в Университете Миннесоты, США, изучал философию в Ирландии и богословие в Гонконге.

27 сентября 1984 года был принят в Общество Иисуса. А десять лет спустя — 16 июля 1994 года — на родине был рукоположен в священники.

Продолжил образование в Чикагском и Гарвардском университетах. До настоящего времени возглавлял китайскую провинцию Ордена иезуитов.

Пост главы гонконгской епархии оставался вакантным с 3 января 2019 года, когда на 73-м году жизни скончался предыдущий епископ Михаил Ен Мин-чхен. По мнению ряда наблюдателей, эта должность является ключевой для развития непростых отношений между Св. Престолом и КНР.

Представителями Святейшего Престола и Китая 22 сентября 2018 года подписали в Пекине так называемое «временное соглашение» о назначении епископов, которое было заключено ad experimentum (в порядке эксперимента). По версии Ватикана, цель этой договоренности заключается в том, чтобы у китайских католиков были епископы, которые находятся в полном общении с Папой Римским и одновременно признаны властями КНР. 22 октября 2020 года срок действия этого соглашения был продлен еще на два года.

В 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией Гонконга, который стал специальным административным районом страны. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.

Источники: Vatican News и РИА Новости