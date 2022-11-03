Папа Франциск на заупокойной Мессе в Ватикане: бедным нужно служить уже сейчас (ФОТО + ВИДЕО)

Утром 2 ноября Папа Франциск возглавил заупокойную Мессу при Алтаре кафедры в базилике Святого Петра в память о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего года, и в своей проповеди размышлял о двух центральных словах из евангельского чтения дня: ожидание и изумление. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что ожидание выражает смысл человеческой жизни, «ибо мы живём в предвкушении встречи с Богом, которая является причиной нашей сегодняшней заступнической молитвы».

Христиане живут в надежде услышать однажды слова Господа Иисуса: «Придите, благословенные Отца Моего», сказал Епископ Рима и призвал верующих задаться вопросом: «Как проходит наше ожидание? Идём ли мы к главному или отвлекаемся на множество излишнего? Взращиваем ли надежду или продолжаем жаловаться, потому что слишком дорожим многими вещами, которые не имеют значения?».

В ожидании завтрашнего дня, отметил Папа, нам помогает сегодняшнее Евангелие. Именно в нём появляется второе важное слово – изумление. Всякий раз, слушая 25-ю главу Евангелия от Матфея, мы поражаемся: эта реакция сродни той, которую испытывают герои евангельского рассказа, говоря: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили?». В словах «когда мы…?» выражено удивление всех – изумление праведных и ужас неправедных, подчеркнул Святейший Отец.

Таким же образом мы ожидаем, что суд над жизнью и миром будет проходить под знаменем справедливости, перед окончательным трибуналом, который, анализируя каждый элемент, навсегда прольёт свет на жизненные ситуации и намерения людей. «На суде Божьем единственным аргументом заслуг и обвинений будет милосердие к бедным и отверженным: Всевышний обитает в самых малых; населяющий небеса живёт среди самых ничтожных в глазах мира сего», – сказал Папа.

Размышляя над фразой «когда мы это сделали?», Святейший Отец отметил, что в евангельском рассказе обе категории людей спрашивают об этом с удивлением. Ответ лишь один: сейчас. Всё в наших руках, в наших делах милосердия, а не в отшлифованных анализах, не в индивидуальных или социальных оправданиях.

Именно сегодня Господь напоминает всем нам, подчеркнул Папа: смерть приходит, чтобы наполнить жизнь истиной, устраняя любые отговорки для милосердия. Евангелие учит, как жить в ожидании: мы идём навстречу Богу с любовью, ибо Он есть любовь. В день прощания с этим миром наше изумление станет радостью, если мы уже сейчас будем поражаться благому присутствию Бога, Который ждёт нас среди бедных и израненных мира сего, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.