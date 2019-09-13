Папа Франциск на встрече с монахами-августинцами: корни, традиция – это гарантия будущего

В четверг 12 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генерального капитула Ордена босых августинцев (O.A.D.) – конгрегации, основанной в Неаполе в начале XVII века. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к монахам, Епископ Рима напомнил о выдающейся личности святого Августина Иппонийского, Учителя Церкви, который «не замыкался в широких горизонтах своего разума, но оставался открытым Народу Божьему и братьям, разделявшим с ним общинную жизнь». Папа Франциск призвал августинцев укреплять связь с этими корнями, постоянно черпая из них жизненные силы для своего присутствия в современной Церкви и мире. «Корни, традиция – это гарантия будущего», и «отрываться от них ради того, чтобы стать современными, было бы самоубийством». Молитва и покаяние, свидетельство, милосердная любовь, благовестие: таковы характерные черты духовных детей Блаженного Августина.

В названии Ордена есть слово «босые», и это, по словам Папы Франциска, указывает на бедность, нестяжание, абсолютное доверие Божьему промыслу. Харизма августинцев – обладать «босой душой»: это евангельское требование позволяет Церкви ещё сильнее внимать голосу Святого Духа. Именно Он является главным действующим лицом, именно благодаря Ему Церковь может расти и со всей убедительностью возвещать Евангелие всем народам.

Ещё одной важнейшей чертой монашествующих является смирение, подчеркнул Папа Франциск; смирение – это «ключ», который открывает сердце Бога и людей, но прежде всего он открывает сердца самих августинцев к большей верности первоначальной харизме, к ответу на зов Божьего призвания быть учениками-миссионерами. Мы живём в эпоху обновления миссии ad gentes, подчеркнул Святейший Отец и почтил память миссионеров-августинцев, которые пожертвовали жизнью ради Евангелия в разных уголках мира.

Завершая свое обращение, Епископ Рима подчеркнул, что живая христианская община избегает самореферентности, она всегда следует за живым Христом и «счастлива служить Всевышнему в духе смирения».