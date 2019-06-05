Папа Франциск на общей аудиенции в среду 5 июня подвел итоги своего визита в Румынию

Апостольский визит в Румынию стал главной темой традиционной общей аудиенции по средам, которая прошла 5 июня 2019 г. на площади Святого Петра. Папа Франциск попросил верных Римской епархии и многочисленных паломников молиться, чтобы его поездка оказалась максимально плодотворной для посещенной им страны и ее Поместной Церкви.

Прежде всего, Святейший Отец выразил признательность представителям государственных и религиозных властей Румынии за приглашение посетить страну, а также всем, кто был задействован в организации его поездки. «Особую благодарность возношу Богу, позволившему Преемнику Святого Петра вернуться в эту страну спустя 20 лет после визита святого Иоанна Павла II», — добавил Папа.

Понтифик напомнил о девизе только что завершившегося путешествия — «идем вместе». Он заметил, что с радостью призвал к совместному пути, и сделал это не издали или с высока, но «странствуя среди румынского народа в качестве паломника на его земле». «В ходе самых разных встреч неизменно поднималась тема ценности и необходимости солидарного прохождения пути как христианами, в солидарности веры и любви, так и всеми гражданами, в плане солидарной гражданской ответственности», — отметил Папа.

«Как христианам нам дарована благодать жить в период налаживания братских отношений между разными Церквами. В Румынии большая часть верующих принадлежит к Православной Церкви, во главе которой сейчас стоит Патриарх Даниил: ему адресовано мое братское, благодарное памятование. В то же время, католическая община Румынии, как “греческая”, так и “латинская” – очень живая и активная», — подчеркнул Папа Франциск и добавил: «Единство между всеми христианами, хотя и является неполным, основано на едином Крещении; это единство запечатлено кровью и страданиями, которые христиане всех конфессий вместе претерпевали в мрачные времена гонений, в первую очередь в годы атеистического режима на протяжении второй половины прошлого века».

Понтифик вспомнил о прошедшей в теплой, дружеской обстановке встрече с Патриархом Даниилом и членами Священного Синода Румынской Православной Церкви, в ходе которой он засвидетельствовал горячее желание Католической Церкви «шествовать всем вместе, приведя к примирению свою память о прошлом, навстречу более полному единству, к чему румынский народ пророческим образом призвал во время своего визита святой Иоанн Павел II». «Это важное экуменическое измерение визита достигло своей кульминации в торжественном совместном чтении молитвы “Отче наш” в новом, таком величественном Кафедральном православном соборе в Бухаресте. Это был момент незаурядной символической значимости, поскольку молитва “Отче наш” является истинно христианской молитвой в полном значении этого слова, общим наследием всех крещеных», — констатировал Папа. «Но при этом мы явно продемонстрировали, что единство не лишает нас законных особенностей и отличий. Так пусть же Святой Дух побуждает нас к поискам всё более полной солидарности как Божьих чад и братьев во Христе»,- добавил он.

Вместе с румынской католической общиной Святейший Отец отслужил три святых Мессы. Первая имела место в католическом Кафедральном соборе Бухареста 31 мая, то есть в праздник Посещения Пресвятой Девы Марии, этой «Иконы Церкви в ее шествии по путям веры и милосердия». Вторая Месса прошла в богородичном святилище Шумулеу-Чук, где никогда не бывает недостатка в паломниках, принадлежащих к разным народам, культурам и традициям. А в последний день визита состоялась Божественная Литургия в Блаже, этом центре Румынской Греко-Католической Церкви, когда к лику блаженных были причислены семеро греко-католических епископов-мучеников, свидетелей евангельской свободы и любви. «Один из этих новых блаженных, епископ Юлиу Хоссу, пребывая в заключении писал: ”Бог вверг нас в эту тьму страданий, чтобы таким образом принести грешникам Свое прощение и чтобы нам молиться об обращении их всех”. В контексте ужасных пыток, которые им пришлось перенести, эти слова являются ярчайшим свидетельством милосердия», — подчеркнул Папа.

«Особенно же яркой и праздничной стала встреча с молодыми семьями, которая состоялась в Яссах, старинном городе и важном культурном центре, стоящим на перекрестье дорог между Западом и Востоком. На этом месте особенно ощутим призыв к открытию новых путей, по которым следует пройти всем вместе, во всём изобильном богатстве индивидуальных особенностей и в свободе, которая не лишает корней, но привлекает нас своим творческим импульсом. И эта встреча тоже имела свой богородичный аспект и завершилась посвящением молодежи и семей Пресвятой Богородице», — поделился своими впечатлениями Понтифик.

Последним этапом Папского визита стал поход в гости к цыганской общине города Блаж. «Я хотел поприветствовать их и вновь возвысить свой голос против дискриминации, в защиту уважения к людям всех национальностей, языков и религий», — пояснил Святейший Отец, а завершил свою катехезу следующими словами: «Так поблагодарим же Бога за этот Апостольский визит и попросим Его, по ходатайству Девы Марии, чтобы он принес обильный плод во благо Румынии и Церкви на земле этой страны».

По материалам Vatican News