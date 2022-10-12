Папа Франциск на общей аудиенции: позволим Господу творить для нас чудеса (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 12 октября Епископ Рима продолжил цикл катехизических наставлений на тему духовного распознавания. После таких его элементов, как молитва и самопознание, Папа размышлял об очередном «незаменимом ингредиенте» проницательности: желании. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, различение – «это форма поиска, всегда исходящего из чего-то знакомого, но недостающего». Речь идёт о желании, которое, по мнению духовных учителей, является стремлением к полноте, никогда не находящим полного удовлетворения: это – знак Божьего присутствия в человеке. Такое желание «не сиюминутно»; вызывая страдание и констатацию обделённости, оно создаёт напряжение на пути к благу, которого не хватает. «Желание – это компас, позволяющий понять, где мы находимся и куда идём. Но как его распознать?» – задался вопросом Папа.

«Искреннее желание глубоко затрагивает струны нашего существа, поэтому оно не угасает перед лицом трудностей и неудач. Это похоже на жажду: не находя напитка, мы не сдаемся: наоборот, поиски всё интенсивнее занимают наши мысли и действия, пока мы не будем готовы – почти с одержимостью – пойти на любые жертвы, чтобы утолить её. Препятствия и неудачи не подавляют нашего желания, но делают его ещё сильнее».

В отличие от сиюминутного порыва или эмоции, желание длится долго и склонно к материализации, отметил Папа, приводя пример молодого человека, который хочет стать врачом: ему придётся посвятить годы учёбе и практике, в чём-то ограничивая себя, говоря «нет» другим занятиям и отвлечениям. «Однако желание придать своей жизни направление и достичь цели позволяет ему справляться с трудностями». Ценность, когда она привлекательна, вызывает восхищение и её легче достичь, а мудрое изречение гласит, что «прекрасно быть добрым, но важнее желание стать таким», подчеркнул Святейший Отец и отметил поразительный факт: прежде чем совершить чудо, Иисус часто спрашивает человека о его желании. Иногда этот вопрос кажется неуместным, как например, во время встречи с паралитиком у Овчей купели. Больной находился там уже много лет и никак не мог выбрать подходящего момента, чтобы окунуться в воду. Господь спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин 5,6), и ответ паралитика «раскрывает ряд странных противодействий исцелению, которые касаются не только его». Вопрос Иисуса был «призывом к ясности в сердце человека», подготовкой к восхождению на новый уровень, чтобы он больше не думал о себе «как о паралитике», которого должны нести другие. Однако больной не кажется таким убеждённым, отметил Папа Франциск:

«Ведя диалог с Господом, мы учимся понимать, чего на самом деле хотим от жизни. <…> Часто именно желание определяет разницу между успешным, последовательным, долговечным замыслом и тысячами хлопот и благих намерений, которыми, как говорится, ‘вымощен ад’».

По словам Святейшего Отца, «наша эпоха вроде бы благоприятствует максимальной свободе выбора», но в то же время атрофирует желание, сводя его в основном к моментальному порыву. «Нас бомбардируют тысячами предложений, проектов, возможностей, которые рискуют отвлечь и не позволяют спокойно оценить, чего мы действительно хотим». Многие люди страдают, ибо не знают, чего хотят от жизни, отметил Папа: «Вероятно, они никогда не соприкасались со своими самыми сокровенными желаниями». Отсюда риск провести своё существование между попытками и ухищрениями разного рода, так ничего не добившись и упустив драгоценные возможности. Именно поэтому определённые перемены, хотя они и желательны в теории, никогда не реализуются, когда появляется такая возможность, подчеркнул Епископ Рима:

«Если бы сегодня Господь обратился к каждому из нас с вопросом, который Он задал слепому из Иерихона: ‘Чего ты хочешь от Меня?’ (Мк 10,51), что бы мы ответили? Возможно, мы наконец-то попросили бы Его помочь познать глубокое стремление к Нему, которое Он Сам вложил в наши сердца <…> и даровать силы для его реализации. Это величайшая милость, основа всех других: позволить Господу, как в Евангелии, творить для нас чудеса. <…> Потому что и у Него есть великое желание: сделать нас причастниками полноты Своей жизни».