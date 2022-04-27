Папа Франциск на общей аудиенции 27 апреля: родственные узы сильнее предрассудков (ФОТО)

На общей аудиенции, состоявшейся в среду на Ватиканской площади Св. Петра, Папа Франциск продолжил размышления о старости, сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима посвятил катехизацию отношениям двух библейских персонажей – молодой моавитянской вдовы Руфи (праматери Иисуса) и её свекрови Ноемини: благодаря милосердной любви и верности Богу эти женщины разных поколений обрели Божьи благословения в чужой земле.

Обращаясь к многочисленным паломникам, Папа отметил, что Книга Руфь является «жемчужиной Библии», проливающей свет на красоту отношений в семье. Узы любви образуют грамматику семейной любви, которая привносит жизненную силу и мудрость поколений в совокупность связей в обществе. Даже в драматических испытаниях семейные узы поколений, родства, преданности и верности «способны придать невообразимую силу любви, возродить надежду и будущее», подчеркнул Папа Франциск. Однако этому противостоят предрассудки и клише о родственных узах, особенно между свекровью и невесткой: «Именно поэтому Слово Божье приобретает исключительную ценность», – отметил Святейший Отец и посоветовал верующим открыть для себя заново книгу Руфь, особенно для размышлений о любви и для катехизации на тему семьи.

«Эта маленькая книга содержит также важный урок о союзе поколений: там, где молодость может вернуть энтузиазм зрелому возрасту, старость оказывается способной указать будущее для израненной молодости».

Жизнь ставит пожилую Ноеминь и её овдовевшую невестку Руфь перед сложными испытаниями, но их взаимная привязанность и любовь обретают зримое благословение Всевышнего. В моменты слабости и разочарования Ноеминь находит дочернюю поддержку Руфи, верной родственным узам: «В некоторых случаях, – отметил Папа, – нужно противопоставить мягкий напор молодых склонности стариков к пессимизму». В итоге Ноеминь, растроганная преданностью невестки, выйдет из своего отчаяния и даже возьмёт инициативу на себя: она поможет Руфи найти новое будущее в чужих краях – достойного супруга и благословенное потомство.

Местные женщины скажут счастливой Ноемини, что Руфь, иноземка, «лучше семи сыновей». Итак, вера, любовь и посвящение ближнему побеждают любые предрассудки, подчеркнул Папа: свекровь преодолевает ревность по отношению к собственному сыну, возлюбив новую связь невестки; уязвимость одинокой девушки примиряется узами, полными любви и уважения; «женщины Израиля преодолевают недоверие к чужеземке, а если это делают женщины, то смогут сделать и все», – отметил Святейший Отец.

По словам Папы Франциска, несправедливо думать о свекрови или тёще в негативном свете, ведь она – родная мать супруга или супруги:

«Одна из самых прекрасных вещей для бабушек – видеть рождение внуков. <…> Я также обращаюсь к вам, свекрови и тёщи: будьте осторожны в словах, потому что язык – один из самых скверных грехов свекровей и тёщей, так что будьте внимательны. <…> Если молодёжь будет благодарна за полученное, а старики постараются заново открыть своё будущее, ничто не сможет остановить расцвет Божьих благословений среди народов. Да сподобит нас Господь быть свидетелями и посредниками этого благословения!»

В конце аудиенции Папа призвал молодёжь почаще общаться с бабушками и дедушками, а пожилых – беседовать с молодёжью:

«Да поможет нам через это Господь укрепить гармонию в семьях, созидательную гармонию, которая идёт от старших к младшим, прекрасный мост, который мы должны хранить и беречь».