Папа Франциск на общей аудиенции 10 января: чревоугодие – грех, угрожающий всей планете (+ ФОТО)

В среду 10 января Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему пороков и добродетелей, посвятив общую аудиенцию размышлениям о пороке чревоугодия. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец напомнил о милосердном сочувствии Господа человеческим радостям: Христос восполняет недостаток хорошего вина в Кане, защищает голодных учеников, сорвавших колосья в субботу. Его поведение вызывает скандал, ибо Он не только благосклонен к грешникам, но и делит с ними трапезу, выказывая готовность общаться с отверженными. В прекрасной притче Господь утверждает новый принцип: гости на свадьбе не могут поститься, пока жених с ними; они будут поститься, когда жених покинет их. Кроме того, Иисус отменяет разделение пищи на чистую и нечистую, но теперь отношение к ней нуждается в пересмотре, особенно в «обществе изобилия», где много дисбаланса и патологий. Люди едят слишком много или слишком мало, часто питаются в одиночестве, страдают от расстройств пищевого поведения – анорексии, булимии, ожирения, отметил Епископ Рима:

«Эти недуги, часто болезненные, в основном связаны с душевными терзаниями. Господь наставляет, что порочна не сама пища, а наше отношение к ней. Питание – это проявление чего-то внутреннего: сбалансированности или неумеренности; способности благодарить или высокомерной претензии на самостоятельность; сочувствия тех, кто умеет делиться едой с нуждающимися, или эгоизма тех, кто накапливает всё для себя. ‘Скажи мне, как ты ешь, и я скажу тебе, кто ты’».

Папа напомнил, что древние святые отцы называли порок обжорства «гастримаргией», что означает «чревобесие». Этот порок является серьёзной проблемой не только для отдельных людей: оно угрожает будущему всего человечества и окружающей среды, подчеркнул Папа.

«Мы набросились на всё, чтобы стать хозяевами всего, в то время как всё было отдано на наше попечение. Великий грех неистовой алчности – в том, что мы отреклись от имени ‘люди’, чтобы с чьей-то лёгкой руки называться ‘потребителями’. <…> Мы созданы быть людьми Евхаристии, благодарными, заботящимися о земле, а вместо этого рискуем превратиться в хищников. Теперь мы понимаем, что эта форма обжорства нанесла огромный ущерб как нам самим, так и окружающей среде. Да поможет нам Господь на пути трезвости, чтобы никакое чревоугодие не овладело нашей жизнью», – призвал христиан Святейший Отец.