Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы размышлял о сущности священнического служения

Священническое служение – это Божий дар, а не «трудовой договор». Этот момент подчеркнул Папа Франциск, проповедуя в ходе Святой Мессы в часовне Дома Святой Марфы в четверг, 19 сентября с.г. Понтифик прокомментировал первое литургическое чтение дня (1 Тм 4,12-16), в котором апостол Павел обращается к своему ученику Тимофею с призывом: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук собора пресвитеров» (1 Тм 4,14).



Священство, по словам Папы, – это не трудовой договор, обязывающий к исполнению определенных обязанностей. Исполнение должно быть на втором плане, потому что основное – это сам дар, который необходимо хранить, потому что от проникновения в суть этого дара проистекает всё остальное. «Если же мы забываем об этом, – добавил Святейший Отец, – то, завладев даром, превращаем его в обязанности, утрачивая притом самою суть священства, теряя из поля зрения взгляд Христа, Который, увидев на нас всех, сказал: ‘Следуй за Мною’. Тогда уходит на задний план и бескорыстие». Отказ от восприятия священства как дара, – отметил Папа, – приводит к различным отклонениям: от мелких ежедневных недостатков до куда более серьезных прегрешений.

О важности понимания священства как дара, по словам Епископа Рима, свидетельствует также отрывок из Евангелия от Луки, прочитанный на данной Святой Мессе. В нем повествуется о том, как некий фарисей пригласил Христа к себе домой (Лк 7,36-50), куда во время званной трапезы явилась грешница и принялась омывать слезами ноги Господа, отирать их своими волосами, целовать и умащать благовониями. «Если бы это был пророк, – подумал фарисей, – он знал бы, кто и какая женщина касается Его: это же грешница!» (ср. Лк 7,39). В данном случае, отметил Папа, даже если фарисей сам по себе был добрым человеком, он явно пренебрег правилами гостеприимства, кое также является даром, на что и указал ему Христос, указавший, что женщина сделала всё то, о чем фарисей даже не вспомнил: ведь он не предложил воды для умывания ног, не обменялся с Высоким Гостем приветственным поцелуем, не вынес для него благовонных масел… Подводя итог, Святейший Отец пришел к выводу, что мы склонны забывать о полученных дарах как раз тогда, когда сосредоточены исключительно на исполнении обязанностей. «Разумеется, – сказал он, – священники, как и все верные, обязаны возвещать Евангелие, однако же при этом следует благоговейно беречь сам центр, источник, из которого проистекает эта миссия, что и является полученным нами от Господа даром».



По материалам Vatican News