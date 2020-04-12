Папа Франциск на Мессе Святой Пасхальной Ночи: возвещать жизнь во времена смерти

Поздним вечером в субботу 11 апреля Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра Всенощное пасхальное бдение. В алтарной части базилики были размещены чудотворные образы: древнее распятие из римской церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо и икона Salus Populi Romani («Спасение римского народа») из Папской базилики Санта-Мария-Маджоре. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



В своей проповеди Святейший Отец призвал возвещать повсюду жизнь во времена смерти. «Заставим замолчать голос войны! Да остановится производство и торговля оружием, ибо мы нуждаемся в хлебе, а не в ружьях. Да прекратятся аборты, убивающие невинные жизни. Да откроются сердца имущих, дабы наполнить руки тех, кто лишен необходимого».



Размышляя над фрагментом из Евангелия от Матфея, повествующем о женщинах, кое «по прошествии субботы пошли посмотреть гроб» (Мф 28,1), Папа отметил: «Этим днем Пасхального Триденствия мы по большей части пренебрегаем, охваченные трепетом желания перейти от Креста Страстной Пятницы к ликующему ‘аллилуйя’ Христова Воскресения». Но в этом году мы как никогда ранее проникаемся духом Страстной Субботы, этого дня великого молчания. В этот день наши чувства созвучны чувствам пришедших ко гробу женщин. Их глаза тоже были полны страдания, вызванного неожиданной трагедией. Их скорбь сопровождалась страхом повторить участь Учителя. Они опасались за свое будущее, их надежды рухнули. Это был для них, как и для нас, самый мрачный час. Но в этой ситуации женщины не позволяют себе впасть в отчаяние, не бегут от реальности: они готовят благовония, чтобы умастить тело Иисуса, выражая тем самым свою любовь и милосердие. В этот субботний день Пресвятая Богородица молится и надеется. Принимая скорбь, Она уповает на Господа. Эти женщины, сами того не зная, готовили во мраке той субботы «рассвет первого дня недели», дня, изменившего историю. Иисус, подобно семени в земле, собирался дать прорасти в мир новой жизни, и женщины своими молитвами и любовью помогали пробиться этой надежде. В наши нерадостные дни многие люди поступают как эти женщины, сея зёрна надежды, выраженные в заботе, любви и молитве, отметил Папа.



На рассвете женщины идут ко гробу и слышат там слова жизни: «Не бойтесь. Его здесь нет, Он воскрес» (Мф 28,5-6). Те же слова – «Не бойтесь» – они слышат от Иисуса. В этих словах заключена надежда, и Господь повторяет их нам в эту ночь, когда мы завоевываем важнейшее право, которое невозможно у нас отнять: право на надежду. Это новая, живая надежда, исходящая от Бога, не имеет ничего общего с обычным оптимизмом, пояснил Папа. Всё будет хорошо, говорим мы в эти недели, пытаясь ободрить друг друга. Но со временем и по мере того, как растут страхи, даже самая смелая надежда может испариться. Надежда, которую дает Иисус, совсем иного свойства. Она вселяет в сердце уверенность в том, что Бог всё без исключения обратит все во благо: ведь даже из могилы Он производит жизнь.



Входящий во гроб не выходит из него. Но Иисус вышел нас ради, Он воскрес нас ради, дабы принести жизнь туда, где прежде была смерть, дабы начать новую историю там, где был положен камень, дабы сбросить тяжкий груз с нашего сердца. Поэтому не будем хоронить нашу надежду, призвал Святейший Отец, – Бог верен, Он с нами во всех обстоятельствах, в горе, в тревоге, в смерти. Не будем падать духом. Не бойтесь, с Богом ничего не потеряно!



Не бойтесь, говорит Иисус: в этих словах заключена пасхальная весть надежды. Эта весть имеет продолжение: «Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею» (Мф 28,10). Господь не случайно посылает учеников в эту местность, напоминающую им о семье, об их прежних занятиях. Иисус желает, чтобы мы несли надежду туда, где проходят наши будни: «Галилея для учеников была местом воспоминаний, воспоминаний, прежде всего, об их первом призвании. ‘Вернуться в Галилею’ означает вспомнить о том, как мы были возлюблены и призваны Богом. У каждого из нас своя ‘Галилея’. ‹…› Это – та точка отсчета, к которой необходимо раз за разом возвращаться, особенно во времена кризисов и испытаний».



Есть еще одна причина, по которой Иисус посылает учеников именно в Галилею, продолжил Святейший Отец: Галилея была окраиной не только в географическом смысле. Она была далека от святости Иерусалима. Галилея была населена различными народами, исповедующими различные религии: она была «Галилеей языческой» (Мф 4,15). Посылая туда учеников, Иисус дает понять: Благую Весть надежды не следует удерживать в священных оградах, ее необходимо принести всем без исключения. «Все нуждаются в ободрении, и если этого не сделаем мы, прикоснувшиеся к ‘Слову жизни’ (1 Ин 1,1), то кто же сделает? Как прекрасно быть христианами, которые утешают, принимают на себя бремена других людей, ободряют! Как прекрасно быть вестниками жизни во времена смерти!»



Женщины, увидев Воскресшего Иисуса, поклонились Ему. Также и мы, «паломники в поисках надежды, сегодня обнимаем Тебя, о Иисусе Воскресший. Мы отворачиваемся от смерти, открывая Тебе, Источнику всякой жизни, наши сердца», – сказал Папа Франциск в заключение.

