Папа Франциск на богослужении Пепельной среды: Великий пост – время для возвращения к Богу

Вечером 22 февраля в римской базилике Санта-Сабина на Авентийском холме Папа Франциск совершил Святую Мессу с обрядом благословения и возложения пепла: для Церкви начинается Великий пост, благоприятное время для «возвращения к главному», для примирения с Богом. Передает русская служба Vatican News.

Святая Четыредесятница напоминает, что мир нельзя заключать в узкие рамки личных потребностей, отметил в проповеди Епископ Рима, ибо Господу должно принадлежать главное место в нашей жизни, а не только «обрывки времени», поэтому необходимо «остановить диктатуру вечно переполненных планов и требований всё более поверхностного и громоздкого эго; следует выбирать то, что действительно имеет значение».

Благодатное время Великого поста, подчеркнул Святейший Отец, не должно быть потрачено впустую, но реализовано на трёх великих путях – милостыни, молитвы и поста. «Речь идёт не о внешних обрядах, но о жестах, выражающих обновление сердца, которым всегда должны соответствовать искренность духа и согласованность поступков». В глазах Бога наша милостыня, молитва и пост выражают то, кем мы являемся на самом деле: Его чадами, братьями и сёстрами. На этих трёх стезях проявляется наше сострадание к нуждающимся, они побуждают к встрече с любящим Отцом, являясь «духовным спортзалом», где мы отказываемся от лишнего и возвращаемся к правде о себе. По словам Епископа Рима, пепел напоминает, напоминает, кто мы и откуда пришли, что Господь есть Бог, а мы – лишь хрупкое творение рук Его рук, которое принадлежит своему Создателю и нуждается в Нём. Лишь с Богом мы восстаём их пепла, без Него же мы – только прах.

Господь Иисус, подчеркнул Папа, ждёт нашего возвращения и просит не отчаиваться, даже когда мы падаем в пыль собственной немощи и греха: «Ибо Он знает состав наш и помнит, что мы – персть» (Пс 102,14). Мы же, напротив, часто забываем об этом, веря, что без Него будем самодостаточны, сильны и непобедимы. По словам Святейшего Отца, сорок дней подготовки к Пасхе –время истины, благоприятный шанс сбросить маски лжи и лицемерия, «вспомнить, кто Творец, а кто – творение». На путях Четыредесятницы мы сможем осознать, что человек существует лишь «в отношениях с Господом и в жизненно важных отношениях с другими людьми», поэтому самодостаточность ложна, а идолопоклонство своему «эго» разрушительно, ибо оно «запирает в клетке одиночества».

Великий пост – благоприятное время для возвращения к Богу, к нашим братьям и сёстрам, время, чтобы разорвать цепи индивидуализма, сказал в конце проповеди Папа Франциск.