Папа Франциск может совершить Апостольский визит в Монголию в сентябре 2023 года

Как передает Католическая информационная служба Центральной Азии, в речи, обращенной к сотрудникам итальянской авиакомпании, которая обслуживает папский самолет для его международных поездок, Папа Франциск сказал, что он отправится в Монголию после запланированных на ближайшие месяцы поездок в Венгрию и Францию.

«Через две недели, с Божьей помощью, я отправлюсь в свое 41-е паломничество, посещая Венгрию. Потом [осенью] будет Марсель, а затем Монголия», — сказал Папа Римский на аудиенции сотрудникам компании ITA Airways в Ватикане 14 апреля.

Апостольское путешествие в Монголию сделало бы Папу Франциска первым Понтификом, посетившим эту азиатскую страну.

В августе 2022 года Папа Франциск принял в Ватикане делегацию монгольского правительства во главе с бывшим президентом Намбарыном Энхбаяром, которое направило официальное приглашение посетить страну. Понтифик сразу же ответил, что намерен совершить эту поездку, учитывая состояние его здоровья и уже запланированные обязательства. Но снова заговорил о возможности поездки в Монголию спустя время в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращаясь из Южного Судана в феврале 2023 года. «23 сентября, — сказал он в ответ на вопрос журналистов о его предстоящих поездках, — я отправлюсь в Марсель, и есть вероятность, что из Марселя я вылечу в Монголию, но это пока не определено, а лишь возможно».

Фактически, Франциск посетит одну из самых маленьких церквей в мире всего за несколько дней до начала Ассамблеи Синода епископов, которая откроется в Риме 4 октября. Таким образом, поездка также будет иметь символический характер в рамках синодального пути Католической Церкви, который Понтифик желает проложить с намерением прислушаться к голосу всех общин, в том числе с «самых отдаленных периферий».

Впервые Евангелие было принесено на эти территории еще в первом тысячелетии, но современная миссия в Монголию состоялась в 1922 году и была поручена Конгрегации Непорочного Сердца Марии. Вскоре после этого, уже при коммунистическом правительстве, право на свободу вероисповедания было отменено, и практиковать какую-либо веру было опасно вплоть до 1992 года. То есть фактически Церковь возродилась всего тридцать лет назад и сегодня насчитывает 1400 верующих в стране с населением около 3 миллионов человек. Первый местный священник в Монголии был рукоположен в 2016 году.

В 2022 году Папа Франциск назначил итальянца, который почти 20 лет служил миссионером Consolata в Монголии, самым молодым кардиналом в мире. 48-летний кардинал Джорджо Маренго является апостольским префектом Улан-Батора (Монголия), который пастырски опекает всю страну вместе с другими священниками.

В Монголии, размером примерно с Аляску, средняя плотность населения на один квадратный километр 1-2 человека. Около 30% населения ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Граничащая с Россией на севере, а на юге имеющая общую границу с Китаем протяженностью 4630 км, Монголия также является второй по величине страной в мире, не имеющей выхода к морю, с огромной пустыней Гоби, занимающей треть ее территории.

В результате административной реформы, проведенной в 2021 году Конгрегацией евангелизации народов Апостольского Престола, Монголия вошла в состав Конференции Католических Епископов Центральной Азии, объединяющей католиков из семи стран региона.