Папа Франциск монахам-капуцинам: будьте настоящими миссионерами, смиренными и бескорыстными

«Ваша сила в радости», — заявил Папа Франциск, обращаясь к монахам-капуцинам из региона Марке в центральной Италии в ходе аудиенции, которую он им дал в четверг 10 октября с.г. Во встрече со Святейшим Отцом приняли участие 73 монаха. Духовные чада святого Франциска Ассизского имели возможность задать Папе интересующие их вопросы, на которые тот отвечал с простотой и родительским участием.



Папа Франциск призвал своих гостей возвещать Иисуса Христа прежде всего собственной жизнью, забывая о себе, давая свидетельство смирения и евангельской бедности. Важно не упускать из виду, что «дьявол входит через карманы» и через отсутствие соответствия реального образа жизни и принесенных монашеских обетов бедности ради Царствия Небесного.

Понтифик обратил внимание собеседников на катастрофические последствия проникновения в Церковь секулярного духа. Он напомнил, что Иисус молился, чтобы Отец отдалил Его не от мира, а именно от духа этого мира, который «уничтожает всё и распространяет фальшь». С другой стороны, Папа напомнил о вреде клерикализма, когда духовные лица начинают ощущать себя не пастырями, а князьями.



Святейший Отец призвал францисканцев не поддаваться «монашескому отчаянию», связанному с самоощущением неудачника. В таких случаях существует риск превращения монаха в «коллекционера обиды», коему присущи постоянные нарекания, связанные с «комплексом жертвы». Папа Франциск привел в этой связи пример святой Матери Терезы из Калькутты, которая советовала своим соратницам избегать соблазна чувствовать себя объектом несправедливости.

Одна из тем беседы прямо касалась жгучей потребности новой евангелизации Европы, которая из матери превратилась в бабушку, которая более неспособна рожать в вере детей. Молодые Церкви «третьего мира» могут и должны помочь Старому Континенту заново запалить огонь веры, который в настоящее время еле теплится. Папа поставил в пример многочисленных женщин-филиппинок, которые работают в богатых европейских семьях, становясь в них живыми свидетелями Евангелия, а в ежедневном диалоге с детьми и юным поколением тех семей превращаются в настоящих каиехизаторов.



В заключение Папа Франциск призвал собравшихся давать живое свидетельство веры, в частности, среди молодежи, демонстрируя им красоту францисканской духовности с ее харизмами радости и простоты, образцом которых в свое время был святой Франциск Ассизский.

По материалам Vatican News