Папа Франциск — мерседариям: нельзя подражать Христу без креста и служения

В субботу 7 мая Папа Франциск встретился с участниками Генерального капитула мерседариев – монашествующих из Ордена Пресвятой Девы Марии выкупа невольников (OdeM). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима поделился размышлениями о евангельском чуде в Кане Галилейской, когда Иисус претворил воду в вино. Пресвятая Богородица замечает проблему хозяев, позвавших гостей на брачный пир, и просит служителей сделать всё, что им скажет Иисус (см. Ин 2,1-11).

Нынешнюю ситуацию в мире, в Церкви, в ордене, отметил Папа, можно сравнить с той, что описана в Евангелии: «Вина нет у них» – людям не хватает надежды, мотивации, решений. Поэтому не стоит слушать голоса, «говорящие обо всём негативном», но следует внимать просьбе Матери Христа: она же просит нас позволить Иисусу отреагировать «новым, оригинальным и неожиданным способом». Христос «предлагает то, до чего не додумался бы ни один слуга»: наполнить водой сосуды, которые использовались для очищения. Эти водоносы, по словам Папы, «приглашают нас вернуться к первой любви, к истокам, восстановить невинное и полное надежд стремление первых лет богопосвящённой жизни». Пустые кувшины должны быть снова наполнены изначальной радостью и упованием на Господа: «Каждый день, в каждом проекте начинайте заново, не уставайте, не унывайте», – призвал монашествующих Епископ Рима:

«Слушайте Марию, не бойтесь удивиться этому голосу, который призывает вас заново наполнить водоносы, посвятить себя конкретному и простому служению – бесполезному в глазах распорядителя пира, – но крайне важному для признания Божьего, а не нашего труда. Во всём этом нужно уметь пребывать, подобно Богородице, рядом с Христом у подножия Креста, в страдающей плоти бедняка и узника, которую Господь сделал Своей».