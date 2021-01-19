Папа Франциск: мечта Мартина Лютера Кинга о гармонии и равенстве актуальна

По случаю одного из важнейших федеральных праздников США – Дня Мартина Лютера Кинга – Папа Франциск направил послание младшей дочери знаменитого правозащитника, социальной активистке Бернис Альбертин Кинг, которая много лет занимается продвижением прав человека и культуры мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь также ко всем участникам праздника Martin Luther King Day, Святейший Отец пишет: «В современном мире, где множатся проблемы, связанные с социальной несправедливостью, разногласиями и конфликтами, препятствующими реализации общего блага, мечта Мартина Лютера Кинга о гармонии и равенстве между всеми людьми, достигнутая благодаря ненасилию и орудиям мира, всегда остаётся актуальной». Цитируя энциклику Fratelli tutti, Епископ Рима подчёркивает, что «каждый из нас призван стать работником на ниве мира: объединять, а не разделять; угашать ненависть, а не разжигать её; открывать пути диалога». Таким образом, продолжает Папа, мы сможем увидеть друг в друге не чужаков, а соседей, в истине нашего общего достоинства детей Всевышнего. «Лишь в постоянном и ежедневном стремлении к реализации этого воззрения можно вместе созидать общество, основанное на справедливости и братской любви», – подвел итог Понтифик.

В июне прошлого года ватиканские СМИ – газета L’Osservatore Romano и портал Vatican News – взяли интервью у Бернис Альбертин Кинг. Американская активистка подчеркнула гармонию между её отцом Мартином Лютером Кингом и Папой Франциском, с которым она дважды встречалась в Ватикане в 2018 году. Напомнив о призыве Святейшего Отца избегать путей насилия, ведущих к самоуничтожению, Бернис Кинг отметила, что «средства, которые мы используем, должны соответствовать цели, которую мы хотим достичь, и если эта цель – мир, то мы никак не сможем его достичь насильственными методами. Это точно соответствует мысли моего отца, – подчеркнула госпожа Кинг. – Если мы примем ненасилие, то сможем добиться прогресса в строительстве более справедливого, равноправного, гуманного и мирного мира на земле».