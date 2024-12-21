Папа Франциск канонизировал Компьеньских мучениц – французских кармелиток, казненных якобинцами

Папа Римский Франциск канонизировал в лике святых Компьеньских мучениц – 16 сестер-кармелиток, казненных во Франции во время якобинской диктатуры в 1794 году, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Компьеньские мученицы – монахини, послушницы и мирянки-служительницы из кармелитской общины в г. Компьень на севере Франции. В 1792 году революционное правительство постановило закрыть все женские монастыри, после чего кармелитки были вынуждены покинуть свою обитель, но продолжили тайно жить монашеской жизнью и собираться для совместной молитвы.

Сестры были арестованы в августе 1794 года и переведены в тюрьму в Париже, где над ними состоялся суд по обвинению в «фанатизме» и контрреволюционной деятельности (адвокат кармелиткам предоставлен не был). Настоятельница общины мать Тереза святого Августина пыталась взять вину на себя, но революционный трибунал приговорил всех 16 сестер к смертной казни. По дороге к месту казни кармелитки пели гимны и псалмы. Все они были гильотинированы на площади Опрокинутого трона (нынешнее название – площадь Нации).

Папа Пий X беатифицировал Компьеньских мучениц в 1906 году. Память сестер празднуется 17 июля – в день суда над ними и их мученической смерти.

Канонизация Компьеньских мучениц, о которой Ватикан сообщил 18 декабря, была «эквиполентной» – в отличие от формальной, такая канонизация не требует торжественной церемонии и произнесения особой формулы, для нее достаточно декрета Папы, не требуется также и признание чуда, совершенного по молитвам святого. Часто эквиполетной канонизацией понтифик признает святость подвижников веры, которые уже имеют давнее и широкое почитание.