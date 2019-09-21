Папа Франциск – итальянским врачам: человеческая жизнь священна

В полдень 20 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана членов Итальянской федерации хирургов и стоматологов (FNOMCeO). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Медицина, отметил Святейший Отец, призвана служить жизни каждого человека в его духовной и физической целостности, в его индивидуальном и социальном измерении: «Именно это убеждение лежит в основе вашей справедливой озабоченности по поводу тех подводных камней, с какими сталкивается современная медицина». Всегда нужно помнить, что болезнь – это намного больше, чем клинический факт, описанный с медицинской точки зрения: это всегда состояние больного человека, и именно с этим целостным видением человека, в духе этического кодекса, врачи должны относиться к пациенту: таким образом каждый отдельный случай становится «человеческой встречей», отметил Папа Франциск.



Врач не может упускать из виду уникальность каждого пациента, его достоинство и его хрупкость. К больным нужно подходить «с совестью, интеллектом и сердцем, особенно в самых серьёзных ситуациях». При таком подходе, подчеркнул Святейший Отец, врачи «могут и должны отказаться от искушения – вызванного также изменениями в законодательстве – использовать медицину для поддержки предполагаемого желания пациента умереть, содействуя самоубийству или непосредственной смерти с помощью эвтаназии». Такие поспешные способы решения проблем не являются, как может показаться, выражением свободы человека, отметил Епископ Рима, «поскольку они включают в себя возможность отбраковки пациента или ложное сострадание перед лицом его просьбы о преждевременной смерти».

Святейший Отец процитировал Иоанна Павла II, отмечавшего, что на работниках здравоохранения лежит особая ответственность, «которая находит глубочайшее вдохновение и сильнейшую опору именно во врождённом и неотторжимом этическом измерении врачебной профессии, о чём свидетельствует известная ещё в древнем мире, но по-прежнему актуальная клятва Гиппократа, согласно которой каждый врач обязан глубоко чтить человеческую жизнь и её святость» (Evangelium vitae, 89).



В конце обращения к итальянским медикам Папа Франциск призвал на них Божье благословение, вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы и попросил молиться о нём самом.