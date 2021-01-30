Папа Франциск итальянским катехизаторам: кто не следует II Ватиканскому Собору, тот не с Церковью

В полдень 30 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана делегатов Отдела катехизации Конференции епископов Италии. Встреча проходила по случаю 60-летия основания этого «незаменимого инструмента для обновления катехизации после Второго Ватиканского Собора», как отметил Папа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец поделился тремя моментами, которые, по его словам, призваны помочь им в работе на ближайшие годы, и первым из них является связь между катехизацией и керигмой. «Катехизация – это отголосок Слова Божьего. Благодаря катехизическому изложению Священное Писание становится пространством, в котором можно почувствовать себя частью Истории Спасения, встречаясь с первыми свидетелями веры». Катехизация – это также «мистагогический путь», который развивается в постоянном диалоге с Божественной Литургией. Сердцем тайны, отметил Папа, «является керигма, а керигма – это личность Иисуса Христа». Катехизация – это привилегированное место личной встречи с Господом, поэтому она неотделима от личных отношений.

Первыми катехизаторами, глашатаями Евангелия, часто являются миряне, которые щедро делятся красотой встречи с Иисусом, подчеркнул Папа: «Кто такой катехизатор? Тот, кто хранит и питает память о Боге; он хранит её в себе, помня об Истории Спасения, и умеет пробудить это воспоминание у других. Это христианин, для которого эта память служит возвещению; он не хочет быть в центре внимания и не говорит о самом себе: он говорит о Боге, о Его любви и верности».

Святейший Отец напомнил о некоторых характеристиках возвещения, которые сегодня необходимы повсюду. Возвещатель не должен не навязывать истину, а взывать к свободе. Возвещение должно быть проникнуто радостью, жизненной силой и гармоничной цельностью, которая не позволит свести его к нескольким доктринам, порой скорее философским, чем евангельским. Всё это требует от евангелизатора определённых качеств, помогающих лучше понять благовестие: доступность, открытость диалогу, терпение и сердечное радушие без осуждения. Всеми этими качествами обладал Иисус. Папа отметил, что истинная вера должна передаваться «на диалекте», то есть на языке, идущем от сердца, самом знакомом и близком каждому.

Вторым моментом, по словам Святейшего Отца, является связь между катехизацией и грядущими временами: «Мы должны взирать на (Второй Ватиканский) Собор с благодарностью Богу и с уверенностью в будущем Церкви»; и это будущее станет Великим Катехизисом новых времён. «Либо вы с Церковью и поэтому следуете за Собором, либо вы не следуете за Собором или интерпретируете его по-своему, по своему желанию, – но тогда вы не с Церковью. ‹…› Без Учительства Церкви даже самое строгое хранение веры ведёт к погибели. Пожалуйста, не уступайте тем, кто пытается предложить катехизацию, не согласующуюся с Учительством Церкви», – призвал Преемник Святого Петра.

Сегодняшняя Церковь, отметил Папа, должна предлагать обновлённую катехизацию, которая вдохновляет каждую область пастырской заботы: благотворительность, литургию, семью, культуру, общественную жизнь, экономику. Катехизация находится в «авангарде Церкви»: она призвана читать знаки времени и принимать вызовы настоящего и будущего. Мы не должны бояться говорить на языке наших современников, но должны быть внимательными к любым их вопросам, нерешённым проблемам, слабостям и неопределённости. «Мы не должны бояться разрабатывать новаторские и обновлённые инструменты», – подчеркнул Святейший Отец.

Третьим моментом, по словам Епископа Рима, является связь между катехизацией и общиной. В этом году, отмеченном изоляцией и одиночеством из-за пандемии, мы неоднократно размышляли о чувстве принадлежности, лежащем в основе общины. Мы осознали, что в одиночку нам не справиться и что единственный выход из кризиса – это выйти из него вместе: «Лишь обретя заново чувство общины, каждый человек сможет в полной мере обрести своё достоинство».

Катехизация и возвещение Евангелия должны быть в самом центре общинного измерения. «Настало время стать ремесленниками открытых общин, которые умеют ценить таланты каждого», – отметил Папа и призвал катехизаторов никогда не забывать о сострадании, глубоко присущем Иисусу. Церковь обязана «быть ещё ближе к людям оставленным, забытым, несовершенным», счастливой Церковью «с лицом Матери, которая понимает, сопровождает и ласкает».

Завершая свое выступление, Папа Франциск поблагодарил итальянских катехизаторов за их служение и призвал молиться и творчески размышлять о катехизации, основанной на керигме, устремляющей взгляд в будущее церковных общин, дабы они становились всё более братскими, инклюзивными и укорёнными в Евангелии.