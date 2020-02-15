Папа Франциск испанским католикам: настало время мирян

14 февраля Папа Франциск направил специальное послание председателю Конференции епископов Испании кардиналу Рикардо Бласкесу Пересу по случаю национального съезда мирян. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Живое Слово Божие должно возвещаться с воодушевлением и радостью через христианское свидетельство, чтобы снести даже самые высокие стены, которые изолируют и исключают людей». По этой причине, пишет Папа в послании, миряне не должны бояться «выходить на улицы, чтобы достигнуть каждого уголка общества, самых удалённых городских окраин и прикоснуться к ранам нашего народа».

Национальный съезд мирян является заключительным этапом четырёхлетней пастырской программы Католической Церкви Испании. «Это был долгий путь подготовки», – отмечает Папа: испанские миряне делились идеями и опытом благовестия в различных реалиях, чтобы «обогатить самих себя и помочь расти обществу, в котором они живут».

«Идите и проповедуйте Евангелие, – призывает христиан Святейший Отец, – живите вашим призванием в мире, слушая вместе с Богом и Церковью сердцебиение ваших современников, всего народа». Епископ Рима просит мирян избегать соблазнов клерикализма, соперничества, бесчувственности, карьеризма и негативного отношения к ближним. Церковь Божья призвана, «закатывая рукава, встречаться с другими, никого не осуждая и не обвиняя: она должна протягивать руку помощи, ободрять людей или просто сопровождать их на жизненном пути». Для такой реализации дара Крещения «необходимо осознать, что все мы являемся частью христианской общины», отмечает Преемник Святого Петра. «Мы вовсе не какая-нибудь группа или неправительственная организация, но Семья Божья, собравшаяся вокруг единого Господа».

В день, когда Церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия, небесных покровителей Европы, Святейший Отец подчёркивает: «Миссионерский мандат всегда актуален: он снова и снова, с постоянной силой побуждает нас усиливать нестареющий голос Евангелия в нашем мире, – особенно в этой старой Европе, где Благая Весть заглушается множеством голосов смерти и отчаяния».