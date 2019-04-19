Папа Франциск и Главный Раввин Рима обменялись праздничными поздравлениями

19 апреля с.г., когда христиане переживают Великую Пятницу, вспоминая крестные страдания и смерть своего Господа, у иудеев начинается их главный религиозный праздник — Песах. В связи с этим Папа Франциск обратился к Главному Раввину Рима Риккардо ди Сеньи с поздравительным посланием.

«Пусть Бог милосердия сопровождает вас Своим благословением и одарит вас миром и радостью», — пишет Святейший Отец и продолжает: «Обновляя при этой столь радостной оказии связывающие нас живые узы братства и объединяясь в попечении о наиболее нуждающихся членах общества, я заверяю Вас в своих молитвах и прошу Вас не переставать молиться обо мне. Хаг самеах (Хорошего праздника)».

Со своей стороны Главный Раввин Рима поздравил Римского Епископа с наступающей Пасхой. «По мере приближения Пасхальных торжеств, — пишет Риккардо ди Сеньи, — я от всей души благодарю Вас за поздравления и отвечаю взаимными пожеланиями радости, мира и здоровья, а также укрепления связывающих нас уз дружбы и сотрудничества и приумножения их плодов. Да будут услышаны Ваши благие молитвенные прошения».

По материалам Vatican News