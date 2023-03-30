Папа Франциск госпитализирован в связи с респираторной инфекцией
В среду 29 марта Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли, сообщает Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.
В коммюнике отмечается, что «в последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием, и сегодня днём он отправился в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти запланированное медицинское обследование. Результат показал наличие респираторной инфекции (исключая заражение COVID-19), что потребует необходимого стационарного лечения на протяжении нескольких дней».
По словам Маттео Бруни, Папа Франциск «тронут множеством полученных сообщений и выражает признательность за духовную близость и молитвы».
Примечательно, что перед госпитализацией Папа Франциск успел провести еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра и, по словам очевидцев, выглядел вполне здоровым.
Все ближайшие запланированные аудиенции понтифика отменены, пишет ТАСС.
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