Папа на общей аудиенции: «Корень евангельского рвения есть любовь Божья» (+ ФОТО)

В среду 29 марта Святейший Отец продолжил катехизические наставления на тему апостольского рвения, посвятив общую аудиенцию «самому первому свидетелю» евангельского порыва – апостолу Павлу. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Папа отметил, что история Павла из Тарса глубоко символична: в первой главе Послания к Галатам, а также в Книге Деяний апостольских мы видим, что «его ревность по Евангелию появляется после его обращения и занимает место его прежней ревности по иудаизму». Савл уже был «ревнителем», но Христос обращает его рвение от Закона к Евангелию. Сначала он стремился разрушить Церковь, но затем усердно созидает её. По словам Епископа Рима, здесь можно задаться вопросом: «Что произошло? Что изменилось в Павле? В каком смысле преобразилось его рвение, его стремление к славе Божьей?»

Папа Франциск привёл учение св. Фомы Аквинского, согласно которому страсти находятся вне морали: добродетельное использование делает их морально благими, а грех – злыми (см. Quaestio “De veritate” 24,7). Савла изменила вовсе не идея или убеждение, но встреча с воскресшим Господом, преобразившая всё его существо. Человеческая сущность Павла, его страсть к Богу и Его славе не были уничтожены, но преобразованы, «обращены» Святым Духом. Это касается всех аспектов жизни апостола язычников, отметил Папа, проведя параллель с Евхаристией: «Хлеб и вино не исчезают, но становятся Телом и Кровью Христа. Рвение Павла остаётся, но становится рвением Христа». Причиной кардинальных изменений является не идея, а сама жизнь, о чём говорил сам Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор 5,17).

Апостольское рвение в деле благовестия, подчеркнул Святейший Отец, – это не вопрос понимания или изучения, которые полезны, но не порождают его; скорее, это опыт «падения и воскресения», который пережил Павел и который лежит в основе трансформации его апостольского порыва. В этом контексте Папа Франциск процитировал св. Игнатия Лойолу: «Не обильное познание питает душу и её удовлетворяет, но внутреннее прочувствование вещи» (Духовные упражнения 2,4).

Епископ Рима отметил парадоксальность изменений в Павле, который из гонителя стал апостолом Христа: «До тех пор, пока он считает себя праведным перед Богом, он чувствует себя вправе преследовать, арестовывать и даже убивать, как в случае со Стефаном». Но когда, просвещённый воскресшим Господом, он обнаруживает, что был ‘хулителем, гонителем и обидчиком’ (см. 1 Тим 1,13), тогда обретает способность по-настоящему любить.

«Да поможет нам Господь найти Иисуса, встретить Иисуса; пусть Иисус изменит нашу жизнь изнутри и да поможет нам помогать другим», – вознёс молитву Папа Франциск.