Папа Франциск: «Документ ЕС о Рождестве – это анахронизм»

Во время пресс-конференции на борту самолета по дороге из Афин в Рим Папа Франциск ответил на вопрос кипрского журналиста Костандиноса Циндаса (CYBC) по поводу документа Европейской комиссии – руководства по инклюзивной коммуникации, в котором рекомендовалось избегать употребления слова «Рождество». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Документ Европейского союза о Рождестве – это анахронизм, подчеркнул Святейший Отец. – Многие диктатуры в истории пытались сделать подобное: вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это – мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Однако это наводит меня на размышления о Европейском Союзе, которые я считаю необходимыми: Евросоюз должен вернуться к идеалам отцов-основателей, к идеалам единства, величия и остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и (стать причиной) краха Европейского Союза. Евросоюз должен уважать каждую страну и её внутреннюю структуру. Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать. Полагаю, что этого не произойдёт, это не входило в их намерения. Однако следует быть осторожными, потому что порой вырываются наружу такие законопроекты как этот, и далее непонятно, что с ними делать. Нет, у каждой страны есть своя специфика, но каждая из стран также открыта для других. Европейский Союз обладает собственным суверенитетом; речь идёт о суверенитете братьев в единстве, уважающем самобытность каждой страны. И нужно быть осторожным, чтобы не стать посредниками идеологической колонизации».