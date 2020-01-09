Папа Франциск дал традиционную аудиенцию дипломатам, аккредитованным при Святом Престоле

9 января Папа Франциск дал традиционную аудиенцию дипломатическим представителям при Святейшем Престоле по случаю наступления нового года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к дипломатам, Папа начал с размышлений о добродетели надежды, пожелав, чтобы именно надежда воодушевляла взгляд на время, в которое мы живем. «Надежда требует реализма», – добавил Папа Франциск, констатируя, что новый год начинается отнюдь не с обнадеживающих знаков, а, скорее, с обострения напряженности и конфликтов. Святейший Отец особенно отметил рост напряженности между Ираном и США, который угрожает процессу медленного восстановления Ирака, а также проблемы на Западных Балканах и на Южном Кавказе, упомянув, в частности, Грузию. К этим «замороженным конфликтам», подчеркнул Святейший Отец, следует подходить в духе диалога и уважения международного права. Вместе с тем Папа назвал и ободряющие факты, например, попытки разрешить конфликт на востоке Украины и положить конец страданию местного населения.

Папа напомнил, что в завершившемся году мир отмечал тридцатилетие падения Берлинской стены, и эта годовщина заставила в очередной раз задуматься, как просто возводить барьеры. Берлинская стена – это эмблема культуры разделения, отдаляющей людей друг от друга, и она открывает путь экстремизму и насилию. «Мы все убеждаемся в этом, – добавил Папа, – видя язык ненависти, так распространенный в интернете и средствах социальной коммуникации. Барьерам ненависти мы предпочитаем мосты примирения и солидарности, а тому, что отдаляет, – то, что сближает», – подчеркнул Святейший Отец.

Значительную часть своей речи Папа посвятил молодежи и ее воспитанию, которое требует откровенного диалога. Молодые нуждаются в слове и примере старших, но и они сами могут многое предложить, в чем мы смогли убедиться на примере тех, кто старается обратить внимание политиков на климатические изменения и на необходимость «экологического обращения». Говоря о молодежи, Святейший Отец не умолчал о преступлениях, в том числе совершенных католическим духовенством, которые попирают достоинство детства и юношества, и подтвердил обязательство Святого Престола проливать свет на эти преступления и обеспечить защиту малолетних также и посредством сотрудничества с гражданскими властями на местах и на международном уровне.

Завершая свою речь, Папа напомнил о двух особенных датах, которые будут отмечаться в наступившем году. Во-первых, это пятисотлетие со дня смерти Рафаэля Санти. «Как гениальный художник умеет гармонично соединять материалы, цвета и различные звуки, делая их частью единого произведения искусства, дипломатия тоже призвана гармонизировать особенности разных народов и государств, созидая справедливый и мирный мир, который мы хотим созерцать как прекрасную картину». Вторая дата – это семидесятая годовщина провозглашения догмата о Взятии Пресвятой Девы Марии в Небесную Славу. Пресвятая Богородица, сказал Папа, побуждает нас задуматься о признании драгоценного вклада женщин в общество, а также призывает расширить наши горизонты, устремить взгляд на завершение нашего земного пути и сосредоточиться на том дне, когда справедливость и мир будут полностью восстановлены, сказал в заключение Папа Франциск.