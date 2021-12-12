Папа Франциск: богопосвящённая жизнь – это Благая Весть для мира

В субботу 11 декабря Папа Франциск встретился с членами Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни. Частная аудиенция в Клементийском Зале Ватикана была дана на завершение пленарной ассамблеи Конгрегации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Епископ Рима поблагодарил гостей за служение тому Евангелию, которое во Вселенской Церкви выражает богопосвящённая жизнь. Святейший Отец напомнил о стремлении святого Папы Иоанна Павла II, который созвал Синод епископов по этому вопросу: с одной стороны было осознание новаторского опыта, не всегда имевшего положительные результаты; с другой уменьшение – которое наблюдается и по сей день – числа призваний в различных частях мира; но также неоскудевающий приоритет надежды, основанной на красоте дара богопосвящённой жизни. Ключевым фактором Синода была сосредоточенность на Божьем даре, на безвозмездности Его призыва, на преображающей силе Его Слова и Духа, подчеркнул нынешний Преемник Святого Петра: «С таким настроем я призываю вас и всех, кто в различных институтах и в поместных Церквах помогает богопосвящённым людям с уверенностью смотреть в будущее, отталкиваясь от ‘второзаконной’ памяти. Почему я говорю о памяти Второзакония? Потому что очень важно помнить. Это послание из Книги Второзакония: ‘Помни, Израиль, помни’».



Святейший Отец отметил, что служение ватиканской Конгрегации можно описать двумя словами: распознавание и сопровождение в сложных повседневных ситуациях, требующих углубления, в диалоге с настоятелями институтов и епископами. Это служение можно осуществлять исключительно в контексте веры и молитвы, с особым вниманием к новым общинам, которые наиболее подвержены риску самореферентности. В их отношении, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, главным критерием распознавания является «способность общины, института интегрироваться в жизнь святого Народа Божьего на благо всех». Богопосвящённая жизнь рождается в Церкви, растёт и приносит евангельские плоды лишь в Церкви, в живом единстве верного Народа Божьего, подчеркнул Римский Первосвященник: «По этой причине верующие имеют право на то, чтобы пастыри информировали их о подлинности харизмы и надёжности тех, кто представляют себя как основатели». Особое внимание следует обращать на тех основателей, которые «порой склонны к самореференции, считая себя единственными хранителями или толкователями харизмы, как если бы они стояли выше Церкви». Нужно анализировать «осуществление власти в общинах, с особым вниманием к разделению между внутренней и внешней подсудностью, продолжительности мандатов и накоплению полномочий; к злоупотреблениям авторитетом и властью».



В отношении утверждения новых институтов и общин, а также новых форм богопосвящённой жизни, Епископ Рима призвал членов Конгрегации развивать сотрудничество с епархиальными епископами, а пастырей – целиком принимать сопровождение со стороны Конгрегации, что также поможет избежать «создания институтов, лишённых достаточной мотивации или адекватной энергии». Диалог между учреждениями Святейшего Престола, пастырями и генеральными настоятелями «является важным аспектом начатого нами Синодального пути», и люди, посвятившие себя Богу, призваны внести важный вклад в этот процесс – благодаря практике братства и служения как в жизни общины, так и в апостольских обязательствах.



В заключение Папа Франциск ещё раз поблагодарил членов Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни за их труд, преподал им апостольское благословение и пожелал счастливого Рождества.

