Папа Франциск: Ближний Восток призван оставаться хранителем веры

В воскресенье 27 июня отмечался День защиты мира на Ближнем Востоке, приуроченный к празднованию 130-летия энциклики Льва XIII Rerum Novarum. По этому случаю Папа Франциск направил послание католическим ближневосточным Патриархам, которые в это воскресенье в ходе Божественной Литургии посвятили свой регион Святому Семейству Иисуса, Марии и Иосифа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Преемник Святого Петра призывает ближневосточную Церковь вдохновляться Святым Семейством, хранить стойкость в вере, жить пророчеством о братстве и содействовать общему благу: «Посвящение Святому Семейству призывает каждого из вас заново открыть для себя лично – как и для всей общины – ваше призвание: быть христианами на Ближнем Востоке, не только требуя справедливого признания прав как исконных граждан этих возлюбленных земель, но и реализуя миссию хранителей и свидетелей первых апостольских истоков». Папа отмечает, что «Иисус, Иосиф и Мария прекрасным образом представляют вашу идентичность и миссию», в которую входит отражение «тайны воплощения Сына Божьего»: церковные общины Ближнего Востока существуют «вокруг Иисуса и благодаря Ему». Пресвятая Дева Мария отдала Его людям, Иосиф принял Его с готовностью исполнить любую волю Небесного Отца. Тайна Рождества в Вифлееме была «тайной смирения и уничижения», к которой добавилась нищета вынужденных мигрантов – Марии и Иосифа, когда они отправились в Египет, чтобы защитить Сына Божьего: «Однако тем самым они остались верными своему призванию и невольно предвосхитили историю отчуждения и гонений: такая же участь будет уготована Иисусу в зрелом возрасте, и Небесный Отец ответит на неё в пасхальное утро».

Предстоятель Вселенской Церкви заверил католических Патриархов Ближнего Востока в своей отцовской близости, неизменной с начала понтификата, которую он неоднократно подтверждал паломничествами в Святую Землю, в Египет, Арабские Эмираты и – недавно – в Ирак. Епископ Рима неоднократно призывал всю Церковь к молитве и солидарности как в отношении Сирии, так и Ливана, о котором 1 июля в Ватикане состоится молебен с участием всех предстоятелей поместных Церквей. На землях, где «цивилизации и господства возникали, процветали и затем сокрушались», подчеркнул Святейший Отец, Слово Божье – начиная с отца нашего Авраама – «продолжало оставаться светильником, который освещал и продолжает освещать наши шаги». Используя образ, подхваченный им в ходе поездки в Ирак, Понтифик сравнивнил Ближний Восток с прекрасным ковром, плодом переплетения «многочисленных нитей, которые становятся шедевром, только если они вместе»: «Если насилие, зависть и расколы разорвут хотя бы одну из этих нитей, всё в целом будет изранено и изуродовано. В этот момент человеческие проекты и соглашения мало что могут сделать, если мы не будем доверять исцеляющей силе Бога. Не пытайтесь утолить жажду в отравленных фонтанах ненависти, но позвольте росе Святого Духа наводнить ниву ваших сердец, как это делали великие святые ваших традиций: коптской, маронитской, мелькитской, сирийской, армянской, халдейской, латинской».

В заключение Папа Франциск призвал католических Патриархов Ближнего Востока «быть солью», следуя принципам социальной доктрины Церкви, и «жить пророчеством о человеческом братстве», которое заняло центральное место на встречах Предстоятеля Вселенской Церкви в Абу-Даби и Наджафе, а также в его энциклике Fratelli tutti.