Папа Франциск благословил фигурки для Рождественского вертепа

В третье воскресенье Адвента, 15 декабря с.г., Папа Франциск, встречаясь с верными на молитве «Ангел Господень», благословил фигурки Младенца Иисуса, которые на Рождество Христово будут положены в праздничный вертеп. По традиции, на площадь Святого Петра их приносят воспитанники римских ораториев.

«Приветствую вас, дорогие дети! – сказал Святейший Отец. – Вы пришли с фигурками Младенца Иисуса для Яслей. Искренне вас благословляю. Как я написал в послании Admirabile signum: ‘Ясли – словно живое Евангелие’ (…) Через созерцание сцены Рождества Христова нас приглашают отправиться в духовное странствие. Нас привлекает смирение Того, Кто стал человеком, чтобы встретиться с каждым из нас. Мы знаем, что Он настолько сильно нас любит, что становится одним из нас, чтобы и мы могли составить с Ним одно целое».

Благословение Бомбинелли – так фигурки Новорожденного Иисуса называют в Италии, – впервые совершил святой Папа Павел VI по инициативе Центра римских ораториев.

По материалам Vatican News