Папа еще раз пояснил суть «спонтанных благословений»

Папа еще раз пояснил суть «спонтанных благословений»

Январь 29, 2024

26 января принял на членов Департамента вероучения по случаю завершения пленарной ассамблеи. Святейший Отец напомнил основные шаги реформы, затронувшей также и это куриальное ведомство. Передает русская служба Vatican News.

Согласно апостольской конституции , «задача Департамента вероучения – помогать Римскому Папе и епископам в возвещении Евангелия по всему миру, продвигая и защищая неприкосновенность католической доктрины в области веры и морали, черпая от сокровищницы веры и стремясь также к еще более глубокому ее познанию перед лицом новых вопросов».

трудится в области «уразумения веры, перед лицом смены эпохи, характеризующей наше время». Папа предложил три ключевых понятия для понимания этой миссии: Таинства, достоинство и вера. призван «передавать любовь к Таинствам и их спасительной силе»; в отношении достоинства следует помнить о «первенстве человеческой личности и защите ее достоинства при любых обстоятельствах», процитировал Папа недавнее апостольское увещание Laudate Deum и упомянул о документе, который, как известно Папе, на эту тему готовит . Святейший Отец выразил пожелание, чтобы этот документ помог Церкви «быть ближе к тем, кто, не заостряя на себе внимания, в конкретной повседневной жизни борется и расплачивается ради защиты достоинства тех, кто не имеет голоса».

Третье ключевое понятие в служении Департамента вероучения – вера. Пришло время, подчеркнул Папа, «по-новому и с большей увлеченностью задуматься над такими вопросами, как возвещение и передача веры в современном мире, особенно молодым поколениям», а также вопрос «новых урбанистических культур».

В конце обращения к участникам пленарной ассамблеи вероучительного ведомства Римской Курии Папа высказался по поводу недавней декларации о пастырских благословениях.

«Цель “пастырских и спонтанных” благословений, — пояснил Св. Отец, — в том, чтобы на деле показать близость Господа ко всем, кто, находясь в различных ситуациях, просят о помощи, чтобы продолжать, — а иногда чтобы начать, – путь веры. Я бы хотел вкратце подчеркнуть две вещи: во-первых, эти благословения, находящиеся за рамками любого контекста и формы литургического свойства, не требуют для их принятия нравственного совершенства; во-вторых, когда какая-либо пара спонтанно подходит и просит о них, то благословляется не союз, но просто люди, которые попросили вместе. Не союз, а люди, естественно, учитывая контекст, чувствительность, место, где они живут, и наиболее уместные способы».

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