Папа еще раз пояснил суть «спонтанных благословений»

26 января Папа Франциск принял на аудиенции членов Департамента вероучения по случаю завершения пленарной ассамблеи. Святейший Отец напомнил основные шаги реформы, затронувшей также и это куриальное ведомство. Передает русская служба Vatican News.

Согласно апостольской конституции Praedicate Evangelium, «задача Департамента вероучения – помогать Римскому Папе и епископам в возвещении Евангелия по всему миру, продвигая и защищая неприкосновенность католической доктрины в области веры и морали, черпая от сокровищницы веры и стремясь также к еще более глубокому ее познанию перед лицом новых вопросов».

Департамент вероучения трудится в области «уразумения веры, перед лицом смены эпохи, характеризующей наше время». Папа предложил три ключевых понятия для понимания этой миссии: Таинства, достоинство и вера. Департамент вероучения призван «передавать любовь к Таинствам и их спасительной силе»; в отношении достоинства следует помнить о «первенстве человеческой личности и защите ее достоинства при любых обстоятельствах», процитировал Папа недавнее апостольское увещание Laudate Deum и упомянул о документе, который, как известно Папе, на эту тему готовит Департамент вероучения. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы этот документ помог Церкви «быть ближе к тем, кто, не заостряя на себе внимания, в конкретной повседневной жизни борется и расплачивается ради защиты достоинства тех, кто не имеет голоса».

Третье ключевое понятие в служении Департамента вероучения – вера. Пришло время, подчеркнул Папа, «по-новому и с большей увлеченностью задуматься над такими вопросами, как возвещение и передача веры в современном мире, особенно молодым поколениям», а также вопрос «новых урбанистических культур».

В конце обращения к участникам пленарной ассамблеи вероучительного ведомства Римской Курии Папа высказался по поводу недавней декларации Fiducia supplicans о пастырских благословениях.

«Цель “пастырских и спонтанных” благословений, — пояснил Св. Отец, — в том, чтобы на деле показать близость Господа ко всем, кто, находясь в различных ситуациях, просят о помощи, чтобы продолжать, — а иногда чтобы начать, – путь веры. Я бы хотел вкратце подчеркнуть две вещи: во-первых, эти благословения, находящиеся за рамками любого контекста и формы литургического свойства, не требуют для их принятия нравственного совершенства; во-вторых, когда какая-либо пара спонтанно подходит и просит о них, то благословляется не союз, но просто люди, которые попросили вместе. Не союз, а люди, естественно, учитывая контекст, чувствительность, место, где они живут, и наиболее уместные способы».