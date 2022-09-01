Папа – епископам Италии: Церковь должна быть открыта для всех

Папа Франциск направил послание епископам «внутренних областей» (12 регионов Италии) – участникам пастырской встречи, которая проходила в конце августа в «Центре мира» в городе Беневенто. На встрече поместный епископат обсуждал ситуацию в епархиях Южной и Северной Италии, которым грозит депопуляция. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец высоко отозвался о пути дружеского диалога и свидетельстве благовествующей, инклюзивной Церкви, которая в послушании Святому Духу обращается ко всем.

По словам Папы, перед лицом региональных трудностей епископы призваны помогать священникам, богопосвящённым лицам и мирянам быть евангельской закваской в мире.

Епархиальные пастыри должны безустанно защищать человеческую жизнь, творение и достоинство работников, быть рядом с семьями, стариками, отверженными и самыми слабыми, дабы укреплялось «единство веры, надежды и любви», — подчеркнул в своём послании итальянским прелатам Епископ Рима.