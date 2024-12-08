Папа: ель и ясли – образ Церкви, где есть место для всех (+ ФОТО)

В субботу 7 декабря Папа Франциск принял в Ватикане делегации, подарившие символы Рождества для площади Святого Петра и Зала Павла VI. Среди участников встречи были представители итальянских городков Градо и Ледро, откуда прибыли 29-метровая ель и вертеп, а также делегация из Палестины: она привезла несколько рождественских яслей, созданных вифлеемскими мастерами. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что годичные кольца рождественской ели символизируют преемственность поколений христиан, укоренённых в Иисусе Христе: старшие дали жизнь младшим, а молодые защищают стариков, продолжая путь Народа Божьего, и «это – прекрасный образ Церкви».

Рождественский вертеп, по словам Папы, раскрывает тайну воплощения Бога, «Который стал человеком, разделив нашу бедность». В традициях лагуны Градо вертеп выполнен в виде «казоне» – дома из глины и тростника, где рыбаки жили сообща, деля радости и тяготы своего труда. Этот образ, отметил Епископ Рима, напоминает, что для достижения Иисуса тоже необходима «лодка» – Церковь. В ней всегда есть место для всех, особенно для грешников – тех, ради кого пришёл Иисус.

Обращаясь к символике яслей, созданных на родине Иисуса, Святейший Отец подчеркнул: каждый из них уникален, но все они несут послание мира и любви, завещанное Господом.

«Стоя перед ними, вспомним наших братьев и сестёр, которые там и в других уголках земли страдают от ужасов войны. С мольбами о мире на устах обратимся к Богу. Братья и сёстры, да утихнут войны, да прекратится насилие!»

Епископ Рима вновь призвал к миру, осудив войну и прибыль от производства оружия:

«Зарабатывать на убийствах! Как такое возможно? Хватит войн! Да воцарится мир на всей земле и среди всех людей, возлюбленных Богом! (см. Лк 2,14)».