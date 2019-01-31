Папа: драму абортов можно до конца понять только в конфессионале

Святейший Отец ответил на вопрос немецкой журналистки, посчитавшей преувеличением слова об аборте, которые прозвучали во время ВДМ в Панаме.

Женщины, сделавшие аборт, нуждаются в милосердии, но основная проблема заключается в другом, а именно в страданиях, которые терпит женщина, осознавшая свой поступок.

Это «чудовищная трагедия», — отметил Папа Франциск, комментируя в воскресенье на пресс-конференции в самолете слова журналистки, по мнению которой позиция Церкви в отношении абортов «слишком радикальна». Такой вывод она сделала из текста, прозвучавшего на Крестном пути во время Всемирного дня молодежи в Панаме: «Существует могила, которая вопиет к небесам и обличает страшную человеческую жестокость, — эта могила открывается в материнской утробе, когда уничтожается невинная жизнь… Да сподобит нас Бог стать по-настоящему людьми, твердо стоять на защите жизни и содействовать тому, чтобы законы, убивающие невинную жизнь, были навсегда отменены».

«На мой взгляд, это очень радикальная позиция, — отметила корреспондент немецкого агентства Dpa. – Я бы хотела узнать, учитывает ли эта позиция страдания женщин в подобной ситуации и соответствует ли Вашему посланию о милосердии».

«Послание о милосердии адресовано всем», — подчеркнул Папа Франциск и напомнил, что именно поэтому он расширил полномочия исповедников в отношении отпущения греха аборта. Основная проблема заключается в том, что сама женщина жестоко страдает и не может забыть того, что произошло: «Драму аборта можно до конца понять только в конфессионале», — пояснил Папа Франциск. Тем, кто приходит к нему в этой ситуации, он советует общаться со своим ребенком, который находится на небесах: таким образом «можно обрести путь примирения мамы с ребенком», — убежден Папа.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News