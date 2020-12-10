Папа даровал индульгенцию почитателям Богоматери Гваделупской

Папа даровал индульгенцию почитателям Богоматери Гваделупской

Декабрь 10, 2020

По поручению Епископа Рима Апостольская пенитенциария предоставила полную индульгенцию верующим во всем мире, которые будут отмечать в своих домах праздник Пресвятой Богородицы Гваделупской 12 декабря, в 125-ю годовщину коронации её нерукотворного образа. 

О такой возможности попросил Папу Франциска архиепископ Мехико кардинал Карлос Агияр Ретес.

Верующие смогут стяжать полную индульгенцию (то есть освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди), молясь в своих жилищах перед чудотворной иконой Богоматери Гваделупской, а также духовно участвуя в Святых Мессах, передаваемых из мексиканского святилища по радио, телевидению или Интернету. Кроме того, они должны исполнить обычные для таких случаев условия: помолиться о нуждах Святейшего Отца и как можно скорее приступить к Таинствам Исповеди и Евхаристии.

Апостольская пенитенциария уже продлила до 12 октября 2021 года юбилейный год Пресвятой Богородицы Гваделупской, учреждённый по случаю 125-летия коронации священного образа в мексиканской столице.

В субботу утром 12 декабря, в честь Богоматери Гваделупской, совершит Божественную литургию у Алтаря кафедры в базилике Святого Петра.


Источник: Vatican News

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