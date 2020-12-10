Папа даровал индульгенцию почитателям Богоматери Гваделупской

По поручению Епископа Рима Апостольская пенитенциария предоставила полную индульгенцию верующим во всем мире, которые будут отмечать в своих домах праздник Пресвятой Богородицы Гваделупской 12 декабря, в 125-ю годовщину коронации её нерукотворного образа.

О такой возможности попросил Папу Франциска архиепископ Мехико кардинал Карлос Агияр Ретес.

Верующие смогут стяжать полную индульгенцию (то есть освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди), молясь в своих жилищах перед чудотворной иконой Богоматери Гваделупской, а также духовно участвуя в Святых Мессах, передаваемых из мексиканского святилища по радио, телевидению или Интернету. Кроме того, они должны исполнить обычные для таких случаев условия: помолиться о нуждах Святейшего Отца и как можно скорее приступить к Таинствам Исповеди и Евхаристии.

Апостольская пенитенциария уже продлила до 12 октября 2021 года юбилейный год Пресвятой Богородицы Гваделупской, учреждённый по случаю 125-летия коронации священного образа в мексиканской столице.

В субботу утром 12 декабря, в честь Богоматери Гваделупской, Папа Франциск совершит Божественную литургию у Алтаря кафедры в базилике Святого Петра.



Источник: Vatican News