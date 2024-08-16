Папа: человечество нуждается в Благой вести о мире

Папа Франциск направил послание комитету Nazarat, который вот уже десять лет проводит молитву Святого Розария 20 числа каждого месяца на городской площади в Римини в поддержку преследуемых христиан.

«Благодарю за свидетельство радушной любви, близости и особенно — участия в боли народов, израненных несправедливостью, угнетением, ненавистью и алчностью, — пишет Папа Франциск. – Все человечество сегодня, более чем когда-либо, нуждается в Благой вести о мире, и каждый христианин призван возвещать ее и делиться ею. Поэтому я надеюсь, что те, кто присоединятся к молебну с пылающим сердцем, исполненным Святого Духа, будут и впредь продвигать культуру уважения ко всем, культуру гостеприимства и инклюзивного братства, дабы каждый мог вкушать хлеб общения и радость солидарности».

Папа увещает организаторов Розария взывать к помощи Пресвятой Девы Марии – Матери неустанной помощи, дабы она защищала и укрепляла в моменты испытаний.

Папа завершает послание просьбой о молитве.



Источник: русская служба Vatican News