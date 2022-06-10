Папа – будущим нунциям: вдохновляйтесь свв. де Фуко и Фавром

9 июня Папа Франциск посетил в центре итальянской столицы Папскую церковную академию, которая готовит будущих дипломатов для Святейшего Престола, передает русская служба Vatican News.

Святейшего Отца приветствовали президент академии архиепископ Джозеф Сальвадор Марино, префект монсеньор Габриэль Марсело Виола Казалонга и духовник академии отец Орландо Торрес.

В своём обращении к 36 священникам – студентам из 22 стран с разных континентов – Папа Франциск говорил о специфическом «стиле» зарубежных представителей Преемника святого Петра: изнутри этот стиль должен быть пронизан священнической духовностью, питаемой молитвой, а внешне – конкретным, миссионерским усердием.

Епископ Рима побеседовал со студентами о текущих мировых событиях и о дипломатическом служении в Церкви, указав при этом на примеры святых пресвитеров, которыми следует вдохновляться в дипломатическом служении: Шарля де Фуко и Пьера Фавра. Папа Франциск подчеркнул ценность годичного «миссионерского опыта», который он лично установил в качестве неотъемлемой части подготовки будущих ватиканских дипломатов.

Этот опыт будет особенно важен для первых четырёх студентов, которые в конце нынешнего учебного года отправятся для прохождения миссионерской стажировки в Бразилию, Мексику, на Филиппины и Мадагаскар.