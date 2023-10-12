Папа: Богородица Апаресидская да хранит бразильский народ

12 октября, во время перерыва в работе ассамблеи Синода епископов, Папа Франциск записал краткое приветственное видеопослание по случаю праздника Пресвятой Девы Марии Апаресидской, небесной покровительницы Бразилии. Передает русская служба Vatican News.

«Праздник Богоматери Апаресидской я ношу в своём сердце, – подчёркивает Святейший Отец. – Я помню этот город и святилище Богородицы. Да благословит она всех нас, да хранит она вас и всех жителей Бразилии. Я молюсь о вас и преподаю своё благословение. Пожалуйста, молитесь обо мне. Спасибо».

В кулуарах Синода Епископов Папа Франциск ещё раз выразил свою любовь к Бразилии и бразильцам в день их святой покровительницы. В частности, Папа напомнил о своём визите в Апаресиду 10 лет назад, 24 июля 2013 года. Тогда – в ходе празднования XXVIII Всемирного дня молодёжи в Рио-де-Жанейро – он посетил знаменитый Дом Пресвятой Богородицы. В святилище Апаресиды Епископ Рима совершил Святую Мессу и в своей проповеди напомнил о V Генеральной конференции епископатов Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшейся в мае 2007 года:

«Эта конференция стала великим моментом в жизни Церкви. Можно сказать, что Апаресидский документ родился именно в лоне этой встречи, среди пастырских начинаний и простой веры паломников под материнской опекой Пресвятой Богородицы. Когда Церковь ищет Христа, она всегда приходит в Дом Пресвятой Матери и просит: ‘Покажи нам Иисуса’. Именно у Марии можно научиться подлинному ученичеству, и поэтому Церковь всегда отправляется на миссию вслед за Марией».

За годы своего понтификата Папа Франциск неоднократно обращался к небесной покровительнице Бразилии. 3 сентября 2016 года Святейший Отец торжественно открыл образ Богоматери Апаресиды в садах Ватикана. Тогда на церемонии он призвал верующих молиться о «самых неимущих, отверженных, брошенных стариках, о беспризорных детях, дабы Матерь Христа защитила изгоев и тех, кто находится в руках эксплуататоров всех мастей; чтобы она спасла людей с помощью социальной справедливости и любви Иисуса Христа, её Сына».

«Давайте с любовью помолимся обо всём бразильском народе, и пусть Небесная Матерь благословит его. Её образ был найден рабочими бедняками: да обретут её сегодня все, особенно те, кто нуждается в работе, образовании, те, кто лишён достоинства», – вознёс молитву Святейший Отец.