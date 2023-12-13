Папа: Богоматерь Гваделупская призывает к добродетели (+ ФОТО)

Вечером 12 декабря, в праздник Пресвятой Богородицы Гваделупской, покровительницы Америки, Папа Франциск по традиции возглавил Святую Мессу в Ватиканской базилике. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима уделил особое внимание чудесному образу Богоматери, запечатлённому на плаще – «тильме» – святого Хуана Диего:

«Это образ первой ученицы, Матери верующих и самой Церкви, который запечатлён в смирении того, кто мы есть и что мы имеем: оно не стоит многого, но станет чем-то великим в глазах Бога».

Святейший Отец напомнил о «маленьком поручении», которое Мария дала Хуану Диего – собрать несколько цветков. На мистическом языке Церкви цветы означают добродетели, которые Господь вселяет в сердце человека, и они не являются плодом наших усилий.

«Собирание цветов показывает: Господь хочет, чтобы мы приняли Его дар; Он желает одухотворить нашу уязвимую реальность благими делами, устранив ненависть и страх».

В этой перспективе, отметил Папа Франциск, приобретают новый смысл слова Богородицы Гваделупской: «Не Я ли здесь, твоя Матерь?». Эта сущность Девы Марии навсегда осталась на скромном облачении, «благоухающем добродетелями, и они собраны в мире, который кажется неспособным их произвести», подчеркнул Святейший Отец. Эти добродетели наполняют нашу скудость простотой маленьких жестов любви: они освещают сердца «образом Церкви, которая носит Христа в своем лоне».

В конце проповеди Папа Франциск подчеркнул:

«Образ, тильма, розы: вот оно, послание. Простое, без лоска, но преисполненное уверенности в том, что Мария – наша Матерь, что она здесь. Это послание служит защитой от множества социальных и политических идеологий, с помощью которых Гваделупское явление часто используют для самооправдания и наживы. Послание Богородицы Гваделупской не терпит никаких идеологий».