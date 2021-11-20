Папа благословил футболистов из команд цыган и Ватикана

Святейший Отец встретился на частной аудиенции в Ватикане с участниками футбольного матча между командой Всемирной организации цыган рома и Папской командой Fratelli tutti. Товарищеское состязание пройдёт 21 ноября в Риме, в тренировочном центре спортивного клуба «Лацио».

Епископ Рима тепло приветствовал гостей и отметил, что в спортивной команде Папы Римского есть швейцарские гвардейцы, священники, ватиканские служащие и их дети. Кроме того, в числе футболистов Fratelli tutti есть спортсмен с синдромом Дауна и трое мигрантов: в этой команде нет барьеров, и инклюзивность для неё – обычная норма. Святейший Отец отметил, что ему хорошо известна история цыганского народа, его реалии, опасения и надежды. Именно поэтому Папа Франциск с особым энтузиазмом поддерживает этот футбольный проект Римской епархии, чтобы завтрашний матч не остался единичным случаем.

Папа напомнил, что 14 сентября во время визита в Кошице (Словакия) он посетил общину цыган и выслушал некоторые свидетельства – истории боли, искупления и надежды. Тогда Святейший Отец призвал участников встречи перейти от предрассудков к диалогу, от закрытости к интеграции: очень часто цыгане становились объектом предубеждений, дискриминационных стереотипов, клеветнических слов и жестов. «В результате мы все стали беднее в человеческом плане». По этой причине нынешний товарищеский матч имеет большое значение: он показывает, что путь к мирному сосуществованию пролегает через интеграцию, а его основой является воспитание детей.

«Спорт – это место встречи и равенства», помогающее строить общество благодаря мостам дружбы, сказал Папа Франциск и пожелал участникам аудиенции хорошей игры: неважно, кто забьёт больше голов, потому что «решающий гол приносит победу надежде».



Источник: Vatican News