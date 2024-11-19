Папа: библиотеки тоже становятся жертвами войны

В минувшую субботу, 16 ноября, Папа Франциск принял на частной аудиенции участников конференции, организованной Ватиканской апостольской библиотекой. Встреча прошла в рамках инициативы Conservata et perlecta aliis tradere («Сохранённое и прочитанное передавать другим»), объединившей представителей 23 крупнейших библиотек мира. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул значимость диалога между библиотеками, направленного на взаимное обогащение. Современные вызовы требуют от библиотек не только сохранения культурного наследия, но и его передачи новым поколениям. По словам Папы, это особенно важно в условиях «текучей культуры», где молодёжь нуждается в прочной и мотивирующей среде для поиска новых смыслов, «способных вовлекать настоящее и с надеждой смотреть в будущее».

Папа напомнил о роли Пия XI – «Папы-библиотекаря» будучи директором Ватиканской библиотеки, в трудные времена между мировыми войнами он расширял помещения библиотеки, упрощал доступ к знаниям и поддерживал учёных, включая тех, кто подвергался преследованиям от тоталитарных режимов.

Папа Франциск отметил технические изменения, которые преобразили работу библиотекарей, открывая новые возможности, но и создавая риски:

«Хранилища обширных данных – это богатые залежи, но их качество трудно контролировать. <…> Самый страшный риск заключается в том, что фрагментарная мировая война, которую мы переживаем, замедлит прогрессы, свидетелями которых вы сами являетесь; риск того, что дорогостоящее оружие лишит культуру средств, необходимых ей для распространения; что конфликты помешают студентам учиться и заниматься исследованиями, разрушая школы, университеты и образовательные проекты. Война разрушает всё!»

Святейший Отец призвал участников конференции сделать библиотеки местами мира, диалога и открытых дискуссий. Он поделился четырьмя принципами, которые должны лежать в основе их работы: время выше пространства, единство важнее конфликта, реальность превосходит идею, а целое важнее части.

В конце встречи Папа выразил надежду, что участники конференции продолжат свою миссию с энтузиазмом, превращая библиотеки в «оазисы знаний», где прошлое встречается с настоящим ради будущего.



(На фото — Апостольская библиотека Ватикана, основанная Папой Сикстом IV в 15 веке)