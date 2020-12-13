Папа – артистам: излучайте свет красоты для мира

Утром 12 декабря Папа Франциск встретился на частной аудиенции с артистами, которые выступят на рождественском концерте в Ватикане. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Восприятие красоты художественного творчества, отметил Святейший Отец в обращении к гостям, пробуждает в человеческой душе изумление, воспоминания, образы и чувства, а также надежду, которая излучается на окружающий мир:

«В этот момент внешнее и внутреннее движение сливаются и, в свою очередь, влияют на социальные отношения: они порождают сочувствие, способное понимать другого, с которым у нас так много общего. Это новая социальность, не только в общих словах, но конкретно воспринятая и реализованная».

Всё это, подчеркнул Святейший Отец, порождает освобождающее чувство мира, отказ от любого желания господствовать над другими, помогает нам понять трудности самых малых и побуждает жить в гармонии со всеми. «Это гармония, связанная с красотой и добром».

Связь между гармонией, красотой и добром берёт начало в Книге Бытия, где мы находим прилагательное «хороший» («И увидел Бог, что это хорошо»), которое в широком смысле переводится как «гармоничный». Созерцая красоту Божьего творения, мы можем понять и свою роль в мире. Но даже в смятении, вызванном пандемией, творчество артистов может порождать свет. Хотя кризис сгущает «тени замкнутого мира» и, кажется, затемняет свет Божественного и вечного, нельзя поддаваться этому обману. Нужно искать свет Рождества, который пронзает тьму боли и тьмы и наполняет душу надеждой, подчеркнул в конце речи Папа Франциск.