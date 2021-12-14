Пандемия и ментальное здоровье

В Папском Латеранском университете прошел пятый симпозиум из цикла «Итальянская Церковь и ментальное здоровье», организованный Отделом пастырского попечения о здоровье при Итальянской епископской конференции.

В этом году симпозиум был посвящен восприятию будущего и надежде во время пандемии. Чрезвычайная санитарная ситуация, продолжающаяся с 2020 года, поставила перед человечеством важные вопросы, пошатнув доверие к медицине и науке, которые, как казалось, могли ответить на любой вызов. Кроме того, цепочка связанных с пандемией событий привела к экономическому застою или даже упадку. Участники конференции, цитируя Папу Франциска, отметили также неравноправие в распределении вакцин от COVID-19: речь идет о «санитарной несправедливости на мировом уровне». К этому можно добавить пренебрежение к другим болезням и профилактическим мерам из-за мер по сдерживанию неизвестного ранее вируса.

В этой ситуации необходимо вернуть людям надежду, отметили пастыри, и для этого следует уделять должное внимание ментальному здоровью и благополучию, которые позволят «выдержать удар» от происходящего, и позаботиться о самых уязвимых категориях населения, нуждающихся не только в санитарных мерах, но и в пастырской заботе Церкви. Было отмечено, что в настоящее время происходит «перекодировка наших межчеловеческих, профессиональных, аффективных и духовных отношений». «Ничего уже не будет как прежде», и поэтому нужно разработать «конкретные оперативные предложения» в сфере охраны ментального здоровья.

В октябре на тему ментального здоровья в эпоху пандемии высказался префект Департамента служения целостному развития человека кардинал Питер Тарксон. В специальном послании на Всемирный день ментального здоровья иерарх подчеркнул, что во время пандемии люди с психическими расстройствами еще в большей мере стали жертвами заброшенности, предрассудков и маргинализации. Тарксон призвал изменить отношение к этим людям, подражая Доброму самарянину, преодолевая ярлыки и дискриминацию.

В тот же день во время воскресной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск упомянул о людях с ментальными проблемами и о жертвах суицидов, приглашая к молитве о них и об их семьях, — дабы они не были оставлены в одиночестве, но получали поддержку. Отношение к людям с психическими расстройствами является показателем общественного менталитета, нередко выражающего «культуру отбросов», когда заботятся только о тех, кто приносит материальную пользу, забывая, что в самих ранах страждущих «сияет неизгладимая красота человеческого достоинства», утверждает Папа Франциск.



Источник: Vatican News