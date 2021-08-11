Памятные таблички с именами девяти католических священников установлены в урочище Сандармох

5 августа 2021 года, в международный День памяти жертв Большого террора, в урочище Сандармох в Карелии прошла акция памяти казненных в этом месте жертв сталинских репрессий. Только по официальной статистике там были лишены жизни и похоронены более шести тысяч человек, в их числе католики — священники и миряне.

В этот день уже четвёртый год подряд проект «Сандармох. Возвращение имён» проводит церемонию памяти тех, кто здесь покоится, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве со ссылкой на «Проект Сандармох. Возвращение имен».

Каждый раз на этой церемонии устанавливаются новые таблички с именами казненных; всего на сегодняшний день их установлено уже больше 250.

В этом году было установлено 28 новых табличек, и среди них восемь — знаки памяти католических священников, осуждённых на смерть в 1937 г. по групповому делу немецкого католического духовенства — Петра Вейгеля, Алоизия Каппеса, Адама Беллендира, Петра Риделя, Петра Гарейса, Адама Гарейса, Александра Дорнгофа, Андрея Шенбергера. Также была установлена табличка памяти о. Антония Дземешкевича, администратора приходов в Орловской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской губерниях, в отношении которого продолжается процесс причисления к лику блаженных.

Историк Николай Разумов рассказал во время церемонии о жизненному пути Слуги Божия Антония Дземешкевича. Памятный знак установлен с благословения постулатора процесса беатификации о. Христофора Пожарского по воле и на средства Инны Сойтюрк-Апуковской (Турция), уроженки г. Полоцк (Беларусь).