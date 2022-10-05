Память святого Бедняка из Ассизи и 70-летие Епископа Иосифа Верта торжественно отпраздновали во францисканском приходе Новосибирска (+ ФОТО)

Во вторник, 4 октября 2022 года, когда Вселенская Церковь литургически чествовала святого Франциска Ассизского, в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами, особо торжественно почтили память основателя Ордена Братьев Меньших. И не только потому, что насельники местной Крестовоздвиженской обители в этот день ежегодно отмечают также престольный праздник в честь своего небесного патрона. Стоит отметить, что у молящихся вчера вечером в небольшом храме левобережья столицы Сибири были ещё и другие весьма значимые поводы для радости и поздравлений.

Евхаристическое богослужение возглавил Правящий Архиерей Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт, отмечавший в этот день свой 70-летний юбилей. Так уж было угодно Всемилостивому Создателю, что наш Отец Епископ ежегодно встречал день рождения под покровительством святого Бедняка из Ассизи.

А у сослужившего Юбиляру отца Франческо Бертолины, FSCB, были личные именины и 31-я годовщина приезда в Сибирь (он был одним из первых зарубежных клириков, приехавших в Россию, чтобы окружать пастырской опекой верных и помогать возрождению церковных структур, и свой путь, тогда еще в сане диакона, начинал как раз в приходе Непорочного Зачатия).

Преосвященному Владыке сослужили также генеральный викарий Епархии о. Андрей Ферко, настоятель Монастырской обители францисканцев о. Коррадо Трабукки, OFM и директор Культурного центра «Иниго» о. Янез Север, SJ.

К сожалению, не было среди предстоящих у алтаря настоятеля прихода Непорочного Зачатия о. Виталия Костюка, OFM, который в настоящий момент проходит очередное лечение в Москве.

Перед началом Святой Мессы слово взял старейший священник Епархии и прихода отец Коррадо Трабукки.

– Дорогой Отец Епископ, духовенство, сёстры-монахини, миряне, гости, прихожане! Сегодня торжество, ибо мы празднуем день святого Франциска. Но торжество это особенное для нас, поскольку оно объединяет и другие праздники: во-первых, у нашего Отца Епископа сегодня юбилей – 70 лет! Потом, после Мессы мы будем его поздравлять. Но во время Литургии нужно молиться за Его Преосвященство, ведь у него начинается такой момент жизни, о котором говорит святой псалмопевец Царь Давид: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет» (Пс 89:10). Ещё сегодня – день именин отца Франческо, который также здесь с нами. И сегодня мы будем думать над словами, которые как-то произнёс Святой Франциск: «Бог – моё Наследство, Господь – моё Богатство». И он до конца прожил свою жизнь как человек глубоко верующий. Для него Иисус Христос был Всем, а Бог Отец призвал Франциска Ассизского быть именно таким, каким мы сегодня его вспоминаем.

В ответ Владыка Иосиф признался, что он всегда очень рад возможности 4 октября навестить приход, который часто называют «францисканским», и праздновать вместе с общиной память святого Франциска. Кроме того из уст Отца Епископа прозвучал призыв молиться о скорейшем выздоровлении отца Виталия, чтобы он поскорее окреп и ему не надо было уже ездить постоянно в Москву на лечение. «Также Всегда в этот день я прошу, чтобы вы помолились и обо мне, помогли мне возблагодарить Господа Бога за этот дар жизни, за эти дарованные годы, – заметил Владыка. – Но в этом году я особенно прошу молиться, «семикратно», потому что, как сказал отец Коррадо, цитируя Библию, это такая круглая серьезная дата. И если Господь дарует особую благодать, то можно ещё пожить на этой Земле, работать и прославлять Его».

Проповедовал на Мессе отец Андрей Ферко, говоривший о том, что актуально для христианина в любое время. Приведя в качестве примера святого Франциска, который посвятил свою жизнь пути уподобления Христу, проповедник задался вопросом: что мы сегодня можем сделать, чтобы и в наше время вера во Христа была столь привлекательной, как во времена бедняка из Ассизи? «Первое, что сделал св. Франциск, он не стал придумывать ничего нового. Он просто всерьез принял благую весть Евангелия. Он принял её как план своей жизни, как буквальную программу. Если мы хотим сохранить привлекательность нашей веры, то должны принять Евангелие полностью, так, как сделал это святой Франциск. Второе – его бедность. Кто-то сказал: бедность – не в том, что мы не имеем, или чем мы не владеем. А вопрос в том, насколько что-то другое владеет нами. Владеть же человеком может всякое. Это может быть наша гордыня, это может быть наше тщеславие, или наш эгоизм. Любое. И это всё делает нас несвободными.

И с другой стороны – как раз эта зависимость от Бога, которую не боится показывать святой Франциск, она привлекательна. Потому что эта зависимость – это не унижение человека. Зависимость от Бога, наоборот, ведёт нас к тому, чтобы мы были открыты для того, что Он нам предлагает. Открыты для того, какой путь Он предлагает нам. Это поднимает наше достоинство, это делает нас на самом деле свободными. Это делает нас людьми, которых Бог ценит, которых Он знает, которых Он знает по имени, которые Ему небезразличны.

А третий момент – то, что ведёт к настоящей радости. Франциск был человеком радости, которая исходила изнутри. Это та радость, которую дарует нам Христос. Потому что эта радость – Дар, которым он делится с нами. Дар принятия нас опять Богом. «Дар того, что Бог не забыл про меня. Бог желает, чтобы я был в этом мире. У Него есть для меня место в этом мире. Бог – Тот, Который окружает меня Своей заботой. Бог – Тот, Кто на моей стороне. Бог – Тот, Кто во Христе показывает мне, как я велик в Его очах».

(Читать полностью проповедь о. Андрея Ферко)

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В своем заключительном слове Преосвященный Иосиф Верт тепло поблагодарил отца Коррадо и всех молившихся, а также призвал испросить у Господа благословение:

— Попросим, чтобы Господь благословил нас, чтобы Он благословил всех сыновей и дочерей святого Франциска, чтобы Он благословил вашу общину, чтобы Он благословил и меня сегодня в эту «круглую дату» 70-летия, чтобы Господь благословил весь мир, особенно там, где сегодня идёт жестокая трагедия военного противостояния, чтобы опять воцарился мир и покой.

А после Св. Мессы отец Коррадо передал эстафету поздравлений администратору прихода и верным, пожелавшим поздравить своего Архиерея, «как кому подскажет сердце».

В завершение все присутствующие были приглашены на общую историческую фотографию — на память об участии в торжественном праздновании Юбилея Владыки Иосифа.



Большой фоторепортаж о празднике — от Студии «Кана»: