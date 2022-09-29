Паломничество в Харск-2022: «Путём блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии» (+ ФОТО)

На могиле умерших в сибирской ссылке монахинь Олимпии Биды и Лаврентии Герасимив томские католики собираются ежегодно с 2009 года. Помолиться в Харск приезжает до 150 человек. К мученицам за веру едут из Германии, Украины и разных городов России…

24 сентября 2022 г. духовенство и верные Преображенской епархии совершили традиционное ежегодное паломничество в таежный поселок Харск (Томская область), к месту упокоения блаженных сестер-монахинь Олимпии и Лаврентии.

Монахини Олимпия и Лаврентия из Конгрегации Сестер Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии служили Богу и людям в городе Хиров Львовской области в трудные времена советских гонений на религию вообще и Греко-католическую Церковь в частности. В 1950 г. они были арестованы органами МГБ и отправлены в бессрочную ссылку в Сибирь. Всего в Сибирь тогда сослали десять монахинь из Конгрегации святого Иосифа. Сестры Олимпия и Лаврентия могли бы избежать ссылки ценой отречения от своего монашеского призвания, однако избрали путь верности Христу и Церкви. Местом их поселения в Сибири стал поселок Харск Молчановского района Томской области. Непосильный труд, тяжелые климатические условия, болезни и отсутствие медицинской помощи вскоре сделали свое дело: сестра Олимпия отошла ко Господу 23 января 1952 г., в возрасте 49 лет, а в августе того же года в возрасте 40 лет за ней последовала и сестра Лаврентия.

27 июня 2001 г. Папа Иоанн Павел II в ходе своего апостольского визита на Украину причислил сестер к лику блаженных вместе с другими католическими мучениками и исповедниками советских времен. В том же году монахини конгрегации святого Иосифа поехали искать могилы блаженных сестер в Харск. Показать им место захоронения смог житель соседней деревни Сулзат, у родителей которого сестры когда-то жили.

В сентябре 2005 г. имело место обретение мощей преподобномучениц: их останки были эксгумированы на заброшенном кладбище в Харске. Большую часть мощей увезли в Украину, на родину блаженных. Частицы святых мощей по просьбе Преосвященного Владыки Иосифа Верта были переданы в Преображенскую епархию для всенародного почитания. Регулярные епархиальные паломничества в Харск стали совершаться с 2009 года.



Фото — паблик «Католическая Община г. Томска»